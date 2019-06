Piana



Per Lucca e I Suoi Paesi: "Assi viari, no politica dello struzzo"

Per Lucca e I Suoi Paesi interviene in merito al tema della mobilità dopo la lettera inviata dal sindaco Menesini al primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini.



"Abbiamo letto la lettera inviata dal sindaco di Capannori a quello di Lucca in materia di mobilità - esordisce -. In primo luogo siamo felici che, dopo anni di inutili e dannose mosse propagandistiche, un sindaco di Capannori apra un dialogo del quale c’è urgente bisogno, dato che i comuni di Lucca, Capannori e Porcari occupano la stessa area urbana che può e deve esser gestita solo condividendo le scelte tra gli enti locali. Certo sarebbe meglio se si cominciasse a pensare ad avere un comune unico al posto dei tre attuali, ma in mancanza di questo ben venga la collaborazione".

"Nella sua missiva - spiega - Menesini parla di ferrovie, di trasporto pubblico, di metropolitana di superficie e di fasce orarie per i camion; sono tutte cose interessanti di cui è importante e necessario discutere. Nella lettera invece non c’è una parola sulla nuova grande viabilità, opera che potrebbe partire nel 2020 e che potrebbe permettere di risolvere il problema del traffico pesante in modo assai migliore delle fasce orarie".

"Capiamo che - incalza -, vista la campagna elettorale che tutti i candidati al comune di Capannori hanno scelto di fare, il tema degli assi viari in quel comune sia diventato una specie di tabù, ma pensiamo che tutto si possa fare, ma non la politica dello struzzo. Ci auguriamo dunque che il sindaco di Lucca Tambellini chieda che il tema degli assi viari venga posto al centro degli approfondimenti da svolgersi tra i due comuni".

"Per Lucca e I Suoi Paesi - sottolinea - ribadisce che è necessario partire dal progetto esistente che può essere in qualche punto modificato, ma non può essere stravolto, in quanto il nostro territorio non può in alcun modo permettersi di perdere un finanziamento ingente che permetterebbe di realizzare un’opera decisiva per togliere il traffico pesante da paesi e quartieri".

"I cittadini della Lucchesia - conclude - non vogliono i camion di fronte a casa in questa o quella fascia oraria, i cittadini della Lucchesia voglio che i camion transitino su una viabilità adatta al traffico pesante e lontana dai centri abitati".