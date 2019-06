Piana



Petrini (FdI): "I lavori al Pala Piaggia non sono ancora iniziati. Altra promessa di Menesini caduta nel dimenticatoio"

sabato, 29 giugno 2019, 09:28

Matteo Petrini, consigliere comunale di FdI Capannori, interviene in merito ai lavori di sistemazione del Pala Piaggia annunciati dal sindaco Luca Menesini.



"Siamo, ormai, a fine giugno e la prima promessa del sindaco Menesini viene già meno - esordisce -. Durante la campagna elettorale, infatti, in seguito ad una nostra denuncia circa le condizioni del Pala Piaggia (nell'occasione, un' infiltrazione d'acqua costrinse l'arbitro a sospendere la partita in essere), Menesini rispose a tono confermando che i lavori di sistemazione sarebbero stati effettuati nel mese di giugno.

Tralasciando il fatto che, originariamente, tali lavori erano previsti per maggio, oggi siamo al 28 giugno e dei lavori, come confermato da molte persone, ancora non si vede l'inizio.

Ritardi dovuti alle elezioni? Promesse a vuoto? Propendiamo per la seconda ipotesi.

Menesini affermò che erano pronti ben 65.000 Euro per la sistemazione del tetto della palestra e che i lavori, giust'appunto, sarebbero partiti a giugno.

Ma giugno se ne sta andando e, almeno che il tutto non venga svolto in quest'ultimo weekend, ancora una volta dalle parole non seguono i fatti. E pensare che la nuova stagione per la Nottolini non è nemmeno molto lontana. Dobbiamo aspettarci, per questo nuovo anno sportivo, ancora questo stato di precarietà? Mi appello, a questo punto, al nuovo assessore allo sport, sperando che riesca ad operare meglio del precedente e che prenda in mano la situazione al fine di risolverla definitivamente.

Ma non c'è nemmeno molto da stupirsi - continua -, considerando l'attenzione che il Sindaco di Capannori, nonchè Presidente della provincia, ha per lo sport in generale.

Ultimo caso, relativo a questi giorni, riguarda il futuro della Lucchese, con Menesini che a quanto pare, per attivarsi, aspettava di essere chiamato da Lucca e dal collega di partito Tambellini, Anche qui, ci domandiamo: da presidente della Provincia, Menesini aspetta la chiamata di altri per attivarsi? Non è in grado di capire l'importanza sociale e sportiva della Lucchese e di prendere per tempo in mano la situazione, al fine di tentare di salvare la situazione?

Da registrare con piacere - conclude - che la proposta più volte fatta da Fratelli d'Italia è stata accolta con interesse: coinvolgere la più importante squadra della lucchesia in quella che sarà la cittadlela dello sport di Capannori.

Apertura che poteva essere fatta molto prima e che, avvenuta con grave ritardo, rischia ormai di essere inutile. E pensare che, proprio in occasione dell'ultima partita contro il Bisceglie, il sindaco era presente allo stadio. Amore per la Pantera, o propaganda politica?"