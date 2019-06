Piana



Pista ciclabile Capannori - Lucca, ad Antraccoli lavori quasi ultimati

martedì, 25 giugno 2019, 14:27

Sono in dirittura d'arrivo i lavori nel tratto di Antraccoli della pista ciclabile della Francigena, che unisce Capannori a Lucca passando per l'ospedale San Luca. Dopo che l'amministrazione Menesini, capofila del progetto che vede la collaborazione del Comune di Lucca e un cofinanziamento della Regione Toscana, ha risolto i problemi con la precedente ditta e ha affidato l'opera a un nuovo soggetto, i lavori, ripresi dopo Pasqua, sono proceduti spediti. Come ha potuto verificare l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, che stamani (martedì) ha effettuato un sopralluogo, la ciclopista in via Vecchia Romana e via dei Paladini è transitabile. Rimangono solo da realizzare alcuni interventi a corredo.

Per questa settimana sono poi programmati ulteriori lavori alla pista: domani (mercoledì) inizierà la rimozione dei vecchi pali della pubblica illuminazione in via Romana a Capannori, dove la ciclabile è già ultimata. Sabato sarà realizzato il passaggio pedonale che permetterà l'attraversamento della via provinciale Domenico Chelini; a seguire sarà installato un guard rail di protezione nella zona della curva.

"Sono soddisfatto di come gli uffici del nostro Ente abbiano risolto in tempi rapidi le criticità con la precedente ditta a cui era stata affidata l'opera – spiega l'assessore Del Carlo -. Teniamo infatti che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte. Se il cantiere si è sbloccato il merito è anche del mio predecessore, Pier Angelo Bandoni, che si è impegnato in prima persona seguendo passo dopo passo tutte le fasi. Manca quindi davvero poco affinché si possa andare in bicicletta da Capannori a Lucca. Ciò che è importante è che il tratto nel paese di Antraccoli sia transitabile; a questo si aggiunga che questo fine settimana sarà realizzato l'attraversamento pedonale sulla provinciale, incrementando la sicurezza stradale".

La pista ciclabile è lunga circa 3 km. A Capannori dalla via Romana gira su via Domenico Chelini, da lì attraversa e va in via dell'Immagine Farnocchia Qui prosegue sul territorio comunale di Lucca lungo via Vecchia Romana, poi continua lungo via dei Paladini fino all'incrocio con via Silvana Sciortino, dove ci si immette sulla pista ciclabile esistente che conduce all'ospedale. Da qui si può proseguire per Lucca.

