Presentato il direttivo comunale di Fratelli d'Italia

sabato, 29 giugno 2019, 15:11

di eliseo biancalana

È stato presentato oggi il direttivo comunale di Fratelli d'Italia a Capannori. Erano presenti alla conferenza stampa il deputato Riccardo Zucconi e il consigliere comunale Matteo Petrini. Dal partito dichiarano di puntare soprattutto sui giovani. "Sicuramente nel giro di qualche mese ci saranno nuove adesioni" ha inoltre dichiarato il parlamentare.

Questo il nuovo organigramma locale del partito. Coordinatore comunale: Paolo Ricci. Vice coordinatori: Gianluca Lommori e Cristina Pasquini. Responsabile organizzazione: Arturo Marsili. Responsabile tecnico legale: Stefano Della Nina. Segretaria: Giada Alessandri. Responsabili comunali giovani: Iacopo Aquilini ed Edoardo Olivares. Responsabile direttivo provinciale: Mario Filippi. Altri membri del direttivo: Marco Visibelli, Antonio Di Muro, Fabio Giannini, Mirco Donati, Mario Criscimanni Buttiglione, Licia Spadoni. Fa inoltre parte del direttivo il consigliere comunale Matteo Petrini.

In apertura della conferenza stampa i vertici di Fratelli d'Italia hanno voluto ricordare che oggi cade il decennale della strage di Viareggio. Il coordinatore Ricci ha poi voluto ringraziare i 1072 elettori che hanno votato la lista di Fratelli d'Italia alle ultime comunali. Ricci ha parlato di un "risultato storico", perché per la prima volta il partito ha fatto il suo ingresso in consiglio comunale. Il coordinatore ha poi fatto i complimenti al sindaco Menesini per la vittoria. "Non gli daremo in questi cinque anni una vita facile" ha però dichiarato. Ricci ha detto che in FdI "la porta è aperta a tutti, ma non abbiamo bisogno di fenomeni". Il nuovo coordinatore si propone di "lavorare sul territorio" e di "ascoltare le persone".

Il consigliere Petrini ha invece sottolineato il radicamento di FdI sul territorio. "Siamo l'unico partito che durante le elezioni ha confermato i voti delle europee alla comunali" ha sostenuto. Il consigliere ha poi criticato come la maggioranza di centrosinistra si è comportata nel primo consiglio comunale per le elezioni del presidente e del vicepresidente. Ha poi denunciato quello che considera il "primo passo falso dell'amministrazione Menesini": il fatto che non siano partiti a giugno i lavori al Palatagliate, come invece sarebbe stato promesso dal sindaco. Soddisfazione per il nuovo direttivo è stata espressa dal coordinatore provinciale Marco Chiari (che ha mandato un messaggio) e dal deputato Riccardo Zucconi. "Le federazioni di Capannori e di Massarosa sono quelle che si sono mosse meglio nella provincia nell'ultimo periodo" ha sostenuto l'onorevole.