Prosegue il Magione Beer Art Festival

sabato, 22 giugno 2019, 11:03

Grande successo ieri sera, venerdì 21 giugno, per la prima serata del Magione Beer Art Festival l'unica manifestazione a ingresso libero dove i fumetti e la birra artigianale si incontrano. Molto apprezzati il food e la qualità dei birrifici e, sia da grandi che da piccini, la prima semifinale di "Vignette sul ring" che ha visto classificarsi, e quindi accedere alla finale di domenica 23, Dario Di Simone(premiato dalla giuria tecnica) e Simone Togneri (dalla giuria popolare).

Oggi l'appuntamento in piazza Ricasoli ad Altopascio, invece, è a partire dalle ore 17:00 con l'apertura degli stand.

Sette i birrifici artigianali presenti in piazza: da Buti il Birrificio di Buti; da Ponte a Moriano il birrificio Bruton; da Cenaia J63; da Pisa La Gilda dei Nani Birrai; da Livorno il Piccolo Birrificio Clandestino; da Piazza al Serchio La Petrognola e da Montecarlo Toptà.

Il food truck di 9 metri, con una zona distribuzione di oltre 70mq, allestito per l'occasione da La Magione del Tau, invece, servirà panini, focacce, fritture, hamburger, hot dog, la polenta alla spina con sugo di carne e funghi e crepes alla crema o Nutella.

Per gli amanti degli abbinamenti cibo - birra alle ore 18:00 sarà possibile degustare un aperitivo con formaggi e birra e gli abbinamenti curati da Simone Cantoni assaggiatore, giornalista, docente di corsi di formazione, giudice di gara in concorsi nazionali e internazionali.

A partire dalle ore 19:30 invece si terrà un round speciale di A colpi di pennarello, la performance artistica dei cinque disegnatori: Elena de Nard, Gabriele Muratori, Riccardo Innocenti, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri che saranno affiancati dagli ospiti che questo inverno hanno partecipato alla performance di "A colpi di pennarello" a "La Magione del Tau" insieme a tutti i disegnatori presenti per il Magione Beer Art Festival: Franco Bianco, Dario Di Simone, Leo Magliacano, Marcello Mangiantini, Passepartout, Alessandro Sesti e Giovanna Strivieri.

Sarà un modo per tutti i presenti di assistere a come nasce un bozzetto o un sketch e anche l'occasione di portarsi a casa un disegno con dedica.

Alle 21:30, invece, sarà la volta della seconda semifinale di Vignette sul ring presentata da Passepartout. In giuria questa sera i disegnatori Riccardo Innocenti, Marcello Mangiantini e Alessandro Sesti.

A scontrarsi questa volta saranno:

dalla provincia di Roma Franco Bianco: fondatore dello studio d'animazione MatitAnimatA. Ha lavorato a serie TV come Lupo Alberto, Rat-Man, Click & Kat e Angel Friends e a lungometraggi come La Freccia Azzurra, Opopomoz o il più recente Pinocchio di Enzo Dalò. Oltre a realizzare l'animazione e firmare la regia per celebri spot pubblicitari (come le Mozzarelle Francia) si occupa di didattica e formazione. Fa parte del collettivo satirico Acidus. Dal 1993 pubblica sulla rivista "Scout Avventura" la striscia umoristica "L'Ultima dei Caimani", di cui è in uscita la raccolta "Il Libro d'Oro dei Caimani";

dalla provincia di Arezzo Giovanna Strivieri: tra i suoi docenti c'è un grande Maestro d'arte, Carlo Monti, animatore dagli anni '50, da cui impara la base per la realizzazione manuale del cartone animato e in quel periodo, Giostri mette a fuoco un proprio personale stile, dove il "buffo"si accompagna a tematiche prevalentemente surreali;

da Lucca Gabriele Muratori: vignettista autodidatta, da sempre con la passione per il disegno anche se coltivata in forma solitaria e per pochi intimi. Solo negli ultimi anni ha dato maggiore sfogo alla sua verve artistica, a seguito della partecipazione al corso comunale di pittura "L'Alchimia dell'arte" e al decisivo corso sulla satira "Humor Lucca, l'estrema sintesi", ideato e curato dal vignettista lucchese Alessandro Sesti con il quale si è così lanciato nella satira locale. Ancora con breve curriculum ha comunque esposto le sue tavole in alcuni locali del centro storico di Lucca, producendo spesso e volentieri illustrazioni personalizzate su richiesta dei clienti. Le sue vignette, firmate gm74, sono pubblicate periodicamente sulla pagina Facebook Humor Lucca, e danno vita a una genuina ironia spesso e volentieri ispirata da eventi attuali locali in pura veste lucchese.

La serata sarà animata dallo showman Fabio Carrara.

Gli appuntamenti di domani, domenica 23 giugno

Il primo appuntamento della giornata sarà alle ore 13:00 con il pranzo dal tema "Birra e cucina Toscana" dove Simone Cantoni spiegherà gli abbinamenti dei piatti cucinati dallo chef Marco Reggiani.

Alle ore 17:00 apertura degli stand gastronomici e dei birrifici.

Alle ore 17:30 tutti e 12 i disegnatori presenti alla manifestazione (Franco Bianco, Elena De Nard, Dario Di Simone, Riccardo Innocenti, Leo Magliacano, Marcello Mangiantini. Gabriele Muratori, Passepartout, Riccardo Pieruccini, Alessandro Sesti, Giovanna Strivieri e Simone Togneri) lavoreranno live, in piazza Ricasoli, e in quelle adiacenti, al fumetto sulla storia di Altopascio ispirato all'ospitale dei cavalieri del Tau e alla battaglia di Castruccio Castracani del 1325. I disegni verranno messi all'asta la sera stessa alle ore 22:30 e il ricavato andrà in beneficenza alla Croce Rossa Italiana.

Alle ore 21:30 si terrà la finale di Vignette sul ring presentata Passepartout. I disegnatori che avranno passato la prima e la seconda semifinale si scontreranno per il titolo di campione italiano di "Vignette sul Ring".

La serata sarà allietata dalle incursioni musicali di L&D Acoustic Duo.

Grazie a Linkem e alla ditta Gianni Perna Snc di Gabriele Perna di Altopascio, per tutta la durata del festival, sarà possibile usufruire del wi-fi gratis.

La piazza sarà abbellita grazie dalle creazioni floreali di Vivai Ezio Bonini di Pescia.

Maggiori info sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/magionebeerartfestival e su Instagram https://www.instagram.com/magionebeerartfestival

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/321228911898461/

Magione Beer Art Festival e La Magione del Tau, che organizza l'evento, ringraziano: Negozio Partner Enel Altopascio, Conceria M2 di Santa Croce sull'Arno, Riccardo Corredi Altopascio, Il Buon Pane di Altopascio, la Gioielleria Reggiani di Altopascio e Autotecnica Lucchese Srl, San Pietro A Vico, Lucca concessionari OPEL da più di 30 anni ed oggi concessionario del nuovo marchio DS AUTOMOBILES.