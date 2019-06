Piana



Quilici (Lega Toscana): "Buche vicino casa dell'assessore Del Carlo, forse dovrebbe avere un occhio più attento vicino casa sua"

martedì, 25 giugno 2019, 15:31

Ilaria Quilici (Lega Toscana) interviene in merito all'articolo in cui il nuovo assessore ai lavori pubblici Davide del Carlo parla della conclusione dei lavori della pista ciclabile della via Francigena per il collegamento tra Lucca e Capannori.

"Scrivo la presente dopo aver letto con particolare interesse l'articolo con cui da parte del Comune di Capannori tramite il nuovo assessore ai lavori pubblici Davide del Carlo si esalta la quasi conclusione dei lavori della pista ciclabile della via francigena per il collegamento tra Lucca e Capannori - esordisce Ilaria Quilici - . Nulla da eccepire se non per il fatto che forse prima sarebbe più opportuno guardare le cose da fare nel proprio comune, magari nei paraggi delle proprie abitazioni. Mi riferisco in particolare alla situazione attuale in cui versa la strada situata tra la mia abitazione e l'abitazione del neo consigliere Davide del Carlo. Come si evince dalle foto che allego alla presente la strada è piena di buche, i tombini sono sfondati dal passaggio giornaliero di camion con un notevole pericolo per l'incolumità' di chi circola con motorino bici scooter o quant'altro. Per questi motivo il neo assessore dovrebbe cominciare ad avere un occhio più attento a partire dalle vicinanze di casa prima di interessarsi di problematiche più distanti" conclude Quilici.