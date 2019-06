Piana : capannori



Semaforo dell'Osteria, FdI: "Uno dei punti con il più alto tasso di incidenti di tutto il comune, occorre la separazione dei flussi di traffico"

giovedì, 13 giugno 2019, 16:00

L'incidente avvenuto l'altra sera al semaforo dell'Osteria aumenta la nostra consapevolezza che l'Amministrazione ha sempre sottovalutato la pericolosità dell'incrocio. Fratelli d'Italia di Capannori aveva già espresso seri dubbi sui provvedimenti "low cost messi in atto a ridosso delle elezioni: più volte, durante gli interventi sul semaforo, avevamo fatto notare che dopo il lavoro dei tecnici durante il giorno, la sera stessa il semaforo andava sempre in modalità "lampeggiante".

Ci eravamo espressi commentato in una nota - anche negativamente sul fatto che dopo tutti gli annunci e gli studi fatti, la conclusione non avesse portato all'installazione di telecamere per il rilevamento delle infrazioni, che almeno avrebbero fatto da deterrente.

Come proposta avevamo suggerito, attraverso il candidato al consiglio Gianluca Lommori, una soluzione che portasse alla separazione dei flussi di traffico, così da far impegnare l'incrocio da un solo flusso in modo da non generare code, dovute alle auto che svoltano a sinistra e attendono che termini il passaggio di auto nel senso opposto.

Proprio questa soluzione sarà una delle proposte che il consigliere di FdI Matteo Petrini porterà in Consiglio per rendere meno pericoloso uno dei punti con il più alto tasso di incidentalità di tutto il comune, sperando che la maggioranza non resti ancora sorda nei confronti di una richiesta dei cittadini e portata avanti da un membro dell'opposizione" conclude la nota di FdI.