Serata Amarcord al Giugno Porcarese, il Coro Arcobaleno ripercorre 70 anni di Walt Disney

lunedì, 17 giugno 2019, 10:19

Un evento da non perdere con sette birrifici artigianali, abbinamenti cibo - birra, wi-fi gratis, 12 disegnatori e "scontri" tra vignettisti

domenica, 16 giugno 2019, 15:12

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso interviene dopo il consiglio comunale di insediamento svoltosi ieri a Capannori

domenica, 16 giugno 2019, 09:49

Per Lucca e I Suoi Paesi interviene in merito al tema della mobilità dopo la lettera inviata dal sindaco Menesini al primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini

sabato, 15 giugno 2019, 15:50

"Ancora non si sono spente le sirene delle ultime elezioni amministrative, che già il canto dell'usignolo echeggiam Nessuno di noi sapeva che la segreteria del sindaco Menesini fosse così partecipe con i cittadini con un servizio di collegamento con il cittadino che copre 24 ore al giorno".

sabato, 15 giugno 2019, 14:38

Continua l'attenzione dell'amministrazione comunale per gli impianti sportivi: oltre alla palestra, sono già stati realizzati importanti interventi nei campi sportivi di Altopascio, Marginone e Badia Pozzeveri

sabato, 15 giugno 2019, 12:45

Nemmeno un po' di pioggia in avvio ha frenato il grande entusiasmo dei porcaresi che ieri sera hanno partecipato in massa alla serata del Giugno Porcarese dedicata alla sua massima Istituzione religiosa, l'Istituto dei Padri Cavanis, che proprio 100 anni fa hanno messo piede per la prima volta in paese