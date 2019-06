Piana



“Sognando come Leonardo”, musica e ballo nel Giugno Porcarese

giovedì, 20 giugno 2019, 09:24

È in programma per sabato 22 giugno alle ore 21.30 nella suggestiva cornice di Piazza Felice Orsi a Porcari il tradizionale concerto estivo della Filarmonica “Alfredo Catalani” inserito nelle manifestazioni del Giugno Porcarese.

La serata sarà aperta con il saggio degli allievi della scuola di musica che vanta ben trenta iscritti. Inizieranno i bambini della “propedeutica” diretti da Sara Fantozzi e, successivamente, saranno eseguiti due brani di repertorio in duetti, trii e quartetti dagli allievi dei corsi di flauto, clarinetto, ottoni e percussioni sotto la direzione degli insegnanti Nadia Barsottini, Gloria Cervelli, Maicol Pucci e Vittoria Martinez.

Al termine del saggio della scuola di musica prenderà il via il concerto vero e proprio con lo spettacolo “Sognando come Leonardo” che vedrà sul palco circa quaranta musicanti della Filarmonica che si sono a lungo preparati per questa esibizione particolarmente complessa in quanto abbinata e coordinata con i balletti dell’Accademia di Danza “Etoile”. La rappresentazione di musica e danza è ispirata alla vita di Leonardo Da Vinci e segue la narrazione attraverso i sogni di un uomo dall’infanzia all’età adulta nel contesto storico contemporaneo. Verranno eseguite musiche originali per banda ed arrangiamenti scelti opportunamente per accompagnare lo spettacolo. Fra gli autori si segnalano Jacob De Haan, Nicola Piovani, Coldplay, Nino Rota e Michael Jackson.

Il tutto nasce da un’idea della Maestra Gloria Cervelli, direttrice e concertatrice della Filarmonica “A. Catalani” mentre la regia e le coreografie dei balletti sono a cura di Luisa Capella, direttrice della scuola di Danza “Etoile” di Porcari.

L’ingresso all’area del concerto è completamente gratuito.