Sporteams a confronto con la Lega Nazionale Dilettanti

venerdì, 28 giugno 2019, 10:26

Martedì 25 giugno presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti Sporteams ha tenuto un incontro con i referenti delle province toscane per migliorare l'efficienza del software.

Confrontarsi per migliorare. È questo il senso dell'incontro promosso martedì scorso da Sporteams presso la sede di Firenze della Lega Nazionale Dilettanti, alla presenza di Fabio Angelini, segretario settore giovanile e scolastico.

La start-up Sporteams, ideata da Luca Bassilichi e con sede a Bagno a Ripoli, ha organizzato un incontro con i referenti delle varie province toscane della LND che lavorano a stretto contatto con le ASD (associazioni sportive dilettantistiche), società alle quali Sporteams si rivolge e che per prime hanno intuito la grande opportunità rappresentata dalla digitalizzazione dei processi sportivi.

Un momento indispensabile per recepire le istanze dal basso, da parte degli utenti e per integrare il software con le modifiche proposte. A margine dell'incontro è stata presentata la nuova versione del software gestionale, rinnovato nella sua veste grafica e migliorato nella funzionalità e accessibilità.

Tra le società che hanno aderito a Sporteams ci sono: Cattolica Virtus, Floria 2000, Casentino Academy, Firenze Sporting Arno, Belmonte, Pietrasanta, Pisa, Freccia Azzurra, Porcari, Versilia Calcio.

Così Luca Bassilichi ha commentato: "Ringrazio la Lega Nazionale Dilettanti per il costruttivo rapporto di collaborazione che abbiamo instaurato e che ci ha permesso di sviluppare e adattare la piattaforma di programmazione gare. Attraverso incontri come quello svolto possiamo migliorare l'efficienza del nostro servizio per assolvere alle necessità delle società sportive".