Taekwondo: l'altopascese Raoul Haxhija campione italiano nel combattimento olimpico

Altri articoli in Piana

lunedì, 10 giugno 2019, 13:19

Argento in Coppa Italia per Gomathi Berti. Rebecca Doveri e Francesca Mastromei rappresenteranno la Toscana alle finali nazionali di Free Style

lunedì, 10 giugno 2019, 11:25

La dottoressa Rosaria Sommariva (Clinica del Sonno di Porcari) ha incontrato il professor Gilles Lavigne dell'Università di Montreal esperto mondiale delle implicazioni cliniche della medicina del sonno con la professione odontoiatrica

domenica, 9 giugno 2019, 14:28

Teatro Artè di Capannori al gran completo per lo spettacolo "Musica, Estate e Bellezza", organizzato dal gruppo vocale "Magie di Note" con la collaborazione della band Peggy Loo, di Fuori di Fitness, dell'associazione di volontariato Scuolina Raggi di Sole e con il patrocinio del comune di Capannori

sabato, 8 giugno 2019, 17:47

Durante la tappa di ieri, che ha visto la colonna di automobili d'epoca passare dal paese di Montecarlo per poi raggiungere la Garfagnana e terminare a Forte dei Marmi, gli appassionati del giro, hanno assistito sorpresi al passaggio del cantante britannico Simon Le Bon, rock star del famoso complesso dei...

sabato, 8 giugno 2019, 13:26

Di nuovo attività estive, di nuovo agevolazioni per le famiglie. Anche quest'anno l'amministrazione D'Ambrosio propone, grazie alla collaborazione di quattro associazioni del territorio numerosi campi estivi per i ragazzi altopascesi

venerdì, 7 giugno 2019, 20:50

La cena di fine stagione in programma domani sera mette un punto a un 2018/19 di grande crescita per la Polisportiva Capannori con il presidente Luca Fontana e l'intera dirigenza che sono già al lavoro per il prossimo anno