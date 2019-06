Tau, ecco altri tre colpi. Arrivano Citti, Antoni e Matteoni

Altri articoli in Piana

mercoledì, 26 giugno 2019, 13:34

L'iniziativa è rivolta ai volontari che vogliono accompagnare con la carrozzella inclusiva persone con disabilità su sentieri collinari e monatni

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:59

Venerdì 28 giugno, alle ore 21.15, al Museo Athena di Capannori è in programma la conferenza 'L'idea del fiume nell'antichità' che sarà tenuta da Mauro Lazzaroni, presidente del GAC (Gruppo Archeologico Capannorese)

martedì, 25 giugno 2019, 15:31

Ilaria Quilici (Lega Toscana) interviene in merito all'articolo in cui il nuovo assessore ai lavori pubblici Davide del Carlo parla della conclusione dei lavori della pista ciclabile della via Francigena per il collegamento tra Lucca e Capannori

martedì, 25 giugno 2019, 14:28

Parte fortissimo il Tau che nella prima partita della Final Six per lo scudetto nazionale Giovanissimi Elite vince di misura contro il Donatello Calcio Udine

martedì, 25 giugno 2019, 14:27

Domani si tolgono i vecchi pali della pubblica illuminazione in via Romana. Sabato sarà realizzato l’attraversamento pedonale sulla via Domenico Chelini

martedì, 25 giugno 2019, 11:24

Il mercato contadino di filiera corta di Capannori che si svolge in piazza Aldo Moro si terrà ancora per tre mercoledì, domani (26 giugno) e il 3 e 10 luglio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 prima della pausa estiva