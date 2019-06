Piana



Tau, i Giovanissimi B vincono la Supercoppa Campionando. Al via la Final Six per lo scudetto dei Giovanissimi Elite

lunedì, 24 giugno 2019, 16:46

Si conclude nel migliore dei modi la stagione per i Giovanissimi B (classe 2005) del Tau Calcio Altopascio. Gli amaranto hanno infatti conquistato la Supercoppa Campionando superando, nella finale disputatasi nella prestigiosa sede dello stadio Armando Picchi di Livorno, lo Sporting Arno per 4-2. Per i ragazzi di mister Barsotti dunque un nuovo successo a coronamento di una stagione trionfale che li ha visti conquistare anche il campionato di categoria nel girone di merito Lucca-Pistoia.

Nemmeno il tempo di celebrare questo nuovo trofeo che in casa Tau si pensa già al prossimo impegno. È infatti iniziata in Emilia Romagna la Final six che assegnerà lo scudetto nazionale per la categoria Giovanissimi Elite (classe 2004). La formula del torneo prevede due mini-gironi da tre squadre ciascuno. Il Tau è stato inserito nel girone A con la Donatello (Ud) e la Vis Nova Giussano (Mb). La finale è in programma per venerdì 28 giugno alle 19 a San Marino. I giovani amaranto faranno di tutto per portare a casa un tricolore che avrebbe una valenza storica.