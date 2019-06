Piana



Teatro Arté al gran completo per lo spettacolo "Musica, Estate e Bellezza"

domenica, 9 giugno 2019, 14:28

Teatro Artè di Capannori al gran completo per lo spettacolo "Musica, Estate e Bellezza", organizzato dal gruppo vocale "Magie di Note" con la collaborazione della band Peggy Loo, di Fuori di Fitness, dell'associazione di volontariato Scuolina Raggi di Sole e con il patrocinio del comune di Capannori. La serata si è svolta con grande partecipazione in un clima sereno e di divertimento.



Lo spettacolo si è aperto con delle performance canore proposte dalle "Magie di Note" e diretto da Federica Guidi, ideatrice e anima dell'iniziativa. Sorprendente è stata la grinta delle ragazze e dei ragazzi del coro che hanno saputo interpretare i pezzi con grande energia coinvolgendo il pubblico presente in sala, grazie anche agli arrangiamenti del musicista Andrea Graunar. La Peggy Loo band ha proposto oltre ad alcune cover, anche brani inediti molto apprezzati. Le performance dei vari gruppi e del vocalist Ferruccio Franceschini si sono intrecciate e hanno reso lo spettacolo accattivante e al tempo stesso divertente e simpatico, fruibile da adulti, giovani, bambini e anziani. La partecipazione di Jack Fish (Fuori di Fitness) ha veramente dato un tocco magico a tutto lo show. Forza, energia prorompente e grande competenza artistica caratterizzano Jack Fish e nello spettacolo di ieri sera, tali caratteristiche si sono profuse con grande entusiasmo nelle varie performance in cui il ballerino si è cimentato, tra cui una coreografia su musiche di Michael Jackson. Inoltre, Jack Fish ha guidato, insieme a Samuele L, una giovanissima promessa della Zumba, i ragazzi della Scuolina Raggi di Sole in un ballo di gruppo emozionante, in cui la Bellezza ha lasciato traccia nella memoria dei presenti.



Altro fiore all'occhiello dello spettacolo è stato il fashon designer Manusha Perera, il quale ha dato vita a una sfilata particolare in cui è emerso che la bellezza è insita in ogni individuo e può essere espressa con luminosità, gioia e semplicità, caratteristiche dei "Raggi di Sole". Due modelle hanno indossato creazioni del giovane stilista, ispirate al mondo della natura. La serata si è conclusa con un intervento dell'assessore Giordano Del Chiaro e con un ballo che ha coinvolto tutti i presenti. Un' esperienza, dunque, che ha messo in evidenza che entusiasmo competenza e voglia di stare insieme possono unire e far divertire. Tutto lo staff si sente pronto per replicare!