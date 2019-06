Titolo italiano, buona la prima per i Giovanissimi Elite del Tau contro il Donatello

Altri articoli in Piana

martedì, 25 giugno 2019, 15:31

Ilaria Quilici (Lega Toscana) interviene in merito all'articolo in cui il nuovo assessore ai lavori pubblici Davide del Carlo parla della conclusione dei lavori della pista ciclabile della via Francigena per il collegamento tra Lucca e Capannori

martedì, 25 giugno 2019, 14:27

Domani si tolgono i vecchi pali della pubblica illuminazione in via Romana. Sabato sarà realizzato l’attraversamento pedonale sulla via Domenico Chelini

martedì, 25 giugno 2019, 11:24

Il mercato contadino di filiera corta di Capannori che si svolge in piazza Aldo Moro si terrà ancora per tre mercoledì, domani (26 giugno) e il 3 e 10 luglio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 prima della pausa estiva

lunedì, 24 giugno 2019, 16:46

Si conclude nel migliore dei modi la stagione per i Giovanissimi B (classe 2005) del Tau Calcio Altopascio. Gli amaranto hanno infatti conquistato la Supercoppa Campionando superando, nella finale disputatasi nella prestigiosa sede dello stadio Armando Picchi di Livorno, lo Sporting Arno per 4-2

lunedì, 24 giugno 2019, 16:03

Nelle prossime settimane avranno infatti inizio i lavori per la completa sostituzione della condotta idrica in via Firenze, con gli obiettivi di migliorare il servizio per una parte consistente della popolazione e di eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete obiettivamente datato e, per questo, soggetto a...

lunedì, 24 giugno 2019, 10:07

Grazie ai disegni realizzati live dai 12 artisti in piazza domenica pomeriggio, e battuti all'asta la sera, sono stati raccolti 1.350 euro che sono stati donati alla Misericordia di Altopascio