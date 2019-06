Piana



Tradizionale tappeto fiorito a Camigliano per la Festa del Corpus Domini

venerdì, 28 giugno 2019, 10:57

Domenica 30 giugno ritorna il tradizionale ''Tappeto Fiorito'' in occasione della festa del Corpus Domini a Camigliano, tutto quanto organizzato con la solita maestria dalla Parrocchia di Camigliano. Questa tradizione si perde nella notte dei tempi, si ricordano che nei primi del novecento i tappeti erano di segatura, questa vera e propria cultura si è tramandata di generazione in generazione fino ai nostri giorniGià dal primo mattino oltre 200 persone giovani e meno giovani della comunità parrocchiale si troveranno lungo il viale dei cipressi della storica Villa Torrigiani per mettere in scena i variopinti tappeti che avranno come tema l'Eucarestia.



Alle ore 18 nella chiesa parrocchiale si terranno i tradizionali vespri e la successiva processione per le vie del paese con la partecipazione anche della Filarmonica Giacomo Puccini di Segromigno in Monte.