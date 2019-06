Ultima serata del Magione Beer Art Festival

Altri articoli in Piana

domenica, 23 giugno 2019, 12:23

Il thriller sarà il tema protagonista della serata che si terrà, venerdì 28 giugno dalle ore 21, presso il salotto artistico letterario a Villa Le Sughere località Conti 15 a Marginone di Altopascio. L’appuntamento con conversazione con l’autore è occasione per la presentazione dell’ultimo thriller di Carlo Legaluppi “La nuova inquisizione.

sabato, 22 giugno 2019, 20:22

Ieri, 21 giugno, si è tenuta una importante assemblea per la storia del Comitato contro gli assi viari. Dopo 18 anni di attività il comitato è stato rinnovato, con un nuovo statuto e nuovi organi direttivi

sabato, 22 giugno 2019, 15:21

Brutta avventura questa mattina, intorno alle 9.15, per un 64enne in via San Ginese, a Capannori, proprio all'incrocio con via Colombaia. L'uomo si sarebbe ribaltato col trattore e sarebbe rimasto incastrato sotto il mezzo salvandosi per miracolo grazie ad un pozzetto

sabato, 22 giugno 2019, 14:11

Più di 350 persone si sono date appuntamento ieri sera in piazza Felice Orsi a Porcari per assistere alla serata eliminatoria di «Mi fai sganascia'», il concorso per barzellettieri promosso da Anffas Lucca e NoiTv. Sul palco quindici agguerritissimi concorrenti a caccia delle prime 10 posizioni per poter accedere alla...

sabato, 22 giugno 2019, 11:12

Bruno Zappia, consigliere comunale della Lega Salvini di Capannori, interviene per segnalare una situazione di degrado, nelle ore notturne, dietro il comune di Capannori

sabato, 22 giugno 2019, 11:03

Gli appuntamenti del secondo giorno: abbinamenti cibo - birra, il nono round di A colpi di pennarello e la seconda semifinale di Vignette sul Ring