Piana



Un altro enorme successo per i ragazzi del Rio Grappling Club di Altopascio

martedì, 11 giugno 2019, 11:02

11 ragazzi, 11 atleti e un'unica passione. l'8 giugno si è svolto al Nelson Mandela Forum a Firenze il Firenze Open 2019, gara di Brazilian Jiu Jitsu.

E' stata la loro ultima competizione dell'anno partecipando al campionato italiano di brazilian jiu jitsu, la gara più importante dell'anno. I ragazzi, accompagnati dal loro Maestro Alessio Consoloni, si sono preparati duramente per quest'evento importantissimo.

"Abbiamo fatto un anno fantastico dove ognuno di loro si è messo in gioco e ha dimostrato a se stesso che si può sempre far meglio. Inutile dire che sono veramente orgoglioso di loro."

"in quest'ultimo anno abbiamo raggiunto traguardi importanti, partecipando a tutte le gare di maggior rilievo a livello italiano, ottenendo sempre degli ottimi risultati. Nell'ultima gara svolta abbiamo 6 campioni italiani di Brazilian jiu jitsu portandosi a casa la medaglia d'oro, ma il merito va a tutti quelli che si sono messi in gioco, che comunque hanno contribuito portandosi a casa il secondo o terzo posto. Sono veramente contento per ognuno di loro, perchè al di la delle medaglie, hanno fatto un percorso straordinario sia dal punto di vista atletico che caratteriale." - dice il loro maestro Alessio Consoloni.

Il Jiu-jitsu brasiliano, spesso abbreviato nell'acronimo in lingua inglese BJJ (Brazilian jiu-jitsu), è un'arte marziale, uno sport da combattimento e un metodo di difesa personale specializzato nella lotta ed in particolare in quella a terra precursore delle MMA. La disciplina insegna come suo fondamento che una persona più piccola e debole può difendersi con successo da un assalitore più grande e più forte portando lo scontro al suolo dove utilizzerà appropriate tecniche come leve, chiavi articolari e strangolamenti.

Resoconto della giornata 8 giugno:



Jacopo Volpicelli (oro)

Mattia Matricardi (oro)

CesarePaoletti (oro)

Tommaso Ricciardi (oro)

Giacomo Tortorelli (oro)

Sara Caramelli (oro)

Dante Paoletti (argento)

Simone Tonini (argento)

Leonardo Barbieri (argento)

Gianmarco Tortorelli (bronzo)

Matteo Gabbrieleschi (bronzo)