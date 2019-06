Piana : porcari



Un nuovo palco di 80 metri quadrati a disposizione di tutte le realtà associative del paese

mercoledì, 5 giugno 2019, 14:55

Sarà a disposizione di tutte le realtà culturali e sportive del paese. È il nuovo palco da 80 metri quadrati (8x10), arrivato grazie ai circa 300 mila euro di avanzo di amministrazione destinato all'acquisto di una serie di beni durevoli. La struttura, polivalente e di facile montaggio, ha già fatto il suo debutto in questo Giugno Porcarese e sarà gestita dalla Croce Verde di Porcari per conto dell'amministrazione.

"L'abbiamo selezionato con cura - spiega l'assessore alle Finanze Roberta Menchetti - perché si tratta di un investimento importante che questa amministrazione ha deciso di fare per la collettività e soprattutto a beneficio delle associazioni del paese. Oltre ad essere utilizzato in occasione delle nostre manifestazioni, infatti, sarà a disposizione di chi ne farà richiesta per svolgere eventi realizzati in proprio e patrocinate dal Comune. Ci è sembrato il modo migliore - conclude Menchetti - per aiutare concretamente le tante realtà del territorio che con impegno e sacrificio svolgono attività di volontariato al servizio della comunità".