Un tuffo indietro nel tempo a Villa Reale

Altri articoli in Piana

sabato, 1 giugno 2019, 14:32

La Lega, per voce dei consiglieri Fagni e Marconi, oltre che del commissario provinciale Recaldin, commenta così i recenti fatti di Altopascio

sabato, 1 giugno 2019, 12:59

Luca Bianucci, che dal 1998 opera in Brasile come Missionario laico per conto della Chiesa di Lucca, era già stato ricevuto in comune con tutti gli onori dal sindaco Leonardo Fornaciari nel gennaio 2018. Stamani, invece, accompagnato dal sacerdote porcarese Don Leonardo della Nina, a fare visita al primo cittadino...

sabato, 1 giugno 2019, 12:54

L’attacco è del gruppo consiliare Insieme per Altopascio che in passato si è sgolato ad avvertire come l’operazione fontanello, realizzata in quel modo e in quel posto, fosse poco funzionale ma anche non sostenibile sotto il profilo normativo

venerdì, 31 maggio 2019, 17:30

2 Giugno in musica con il corpo musicale "G. Zei" di Altopascio. In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il Comune di Altopascio organizza una serata aperta a tutti i cittadini

venerdì, 31 maggio 2019, 13:28

Per il presidente Luca Gelli gli assi viari rappresentano un'occasione da non perdere ma il progetto di Anas deve essere rivisto e migliorato, soprattutto per la sicurezza e la viabilità

venerdì, 31 maggio 2019, 12:32

Un grosso bilico con targa straniera ha urtato questa mattina la fontana che si trova in mezzo alla rotonda del Poggi, all'altezza dell'erta della Ruga, in pieno centro del paese. Il mezzo pesante, che proveniva da via del Centenario, ha girato intorno alla fontana per ritornare nella direzione da cui...