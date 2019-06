Piana



'Vetrina scolastica' 2019-2020: pubblicato l'avviso di partecipazione rivolto alle associazioni

venerdì, 28 giugno 2019, 11:45

Dare maggiori opportunità di apprendimento e di conoscenza agli studenti degli istituti comprensivi del territorio valorizzando le competenze delle varie realtà associative locali. Questa l'importante finalità della 'Vetrina Scolastica', progetto che il comune di Capannori propone anche per l'anno scolastico 2019-2020 nell'ambito del 'Patto per la Scuola'.

Per promuovere la selezione di specifiche progettualità rivolte all'implementazione di progetti didattico-formativi ai quali potranno aderire le varie scuole, l'amministrazione comunale ha emesso un avviso pubblico di partecipazione aperto fino al prossimo 5 agosto al quale possono partecipare associazioni di volontariato, associazioni generiche, Onlus, purché iscritte negli specifici Albi nazionali, regionali e comunali ed enti di promozione.

Anche per il prossimo anno scolastico, per dare continuità al progetto, il tema della 'Vetrina scolastica' è " LeNuove Consapevolezze'- conoscenza del sé, consapevolezza delle proprie emozioni-. Tre gli ambiti in cui si declina il tema scelto : Benessere, emozioni ed ascolto del corpo; Arte, cultura e memoria; Ambiente e cittadinanza. I progetti dovranno essere inseriti in una delle seguenti categorie: progetti classici (che devono interessare tutti i 4 istituti comprensivi con minimo 1 classe per istituto) e progetti territoriali (che riguardano classi di uno specifico istituto comprensivo). I progetti selezionati andranno a costituire una graduatoria e riceveranno un contributo. Saranno poi le singole scuole a scegliere i progetti di proprio interesse.

"La 'Vetrina Scolastica' è un valido e consolidato progetto che va a potenziare e ad arricchire l'offerta formativa dei vari istituti scolastici del nostro territorio integrando la normale attività didattica, fornendo così un più ampio ventaglio di opportunità di apprendimento e di conoscenza per i nostri studenti – spiega l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Altro importante obiettivo di questo percorso è il coinvolgimento della comunità locale. Questa esperienza educativa rientra nel sistema integrato 'Scuola Modello Capannori' un percorso di strumenti, modelli e buone prassi che coinvolge l'intera comunità locale che diviene vera e propria 'comunità educante'.

Per partecipare all'avviso pubblico di partecipazione c'è tempo fino alle ore 12 del 5 agosto 2019. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 2 elaborati sotto forma di progetto rientranti in una delle categorie e degli ambiti stabiliti. I concorrenti dovranno far pervenire gli elaborati corredati dalla scheda di partecipazione e dalla scheda di progetto (scaricabili insieme all'avviso pubblico di partecipazione dal sitowww.comune.capannori.lu.it, nella sezione 'Educazione e istruzione') al Protocollo del Comune. Il plico deve essere indirizzato all' Ufficio Politiche Educative e può essere consegnato a mano o inviato con corriere o raccomandata (fa fede il timbro postale). Per informazioni Ufficio Politiche Educative tel 0583 428431/45,scuola@comune.capannori.lu.it.