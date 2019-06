Via delle Ville, Zappia (Lega): “Continuerò con le interpellanze affinché non vengano ignorate le promesse”

Altri articoli in Piana

mercoledì, 5 giugno 2019, 09:24

Luca Piattelli, affermato hair stylist, stilista e imprenditore altopascese, titolare insieme alla moglie Katia Carmignani di uno dei più grandi e rinomati saloni di bellezza d'Italia, a seguito della costante crescita del suo brand sarà il protagonista di PEOPLE, il settimanale di approfondimento RAI

martedì, 4 giugno 2019, 14:33

Dopo la “domenica di fuoco” in tutti i sensi, sia per sole che per record di presenze approda sul palco del Giugno Porcarese, domani mercoledì 5 Giugno alle ore 21, il concerto dell’orchestra giovanile Enrico Pea di Porcari che si esibirà per ricordare la grande occasione del 30° anniversario del...

martedì, 4 giugno 2019, 14:20

L'analisi del voto dopo le ultime comunali di Anthony Masini (coordinatore FI Capannori) e Matteo Scannerini (consigliere comunale capogruppo).

lunedì, 3 giugno 2019, 17:53

Un 82enne di Villa Campanile, R.L., è stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione con concessione della sospensione condizionale della stessa dal tribunale collegiale di Pisa ai danni di una 40enne residente a Villa Campanile, conosciuta ad Altopascio perché lavora in un esercizio pubblico del...

lunedì, 3 giugno 2019, 14:59

"In attesa che venga convocato il primo consiglio comunale, abbiamo avuto modo di convocare una riunione per analizzare insieme il dato che è uscito da queste elezioni" esordisce così, in un comunicato Matteo Petrini, consigliere comunale Fratelli d'Italia - Capannori

lunedì, 3 giugno 2019, 14:27

Inizia con il piede giusto l'avventura del Tau calcio Altopascio nella Coppa Toscana Allievi A Under 17. La formazione amaranto di mister Giuli ha infatti superato la Sinalunghese per 5-0 nel primo turno del torneo, disputatosi ieri (domenica 2 giugno) sul neutro di Pontedera e accede così ai quarti di...