Vicepresidente del consiglio, l'opposizione ripropone Zappia

martedì, 18 giugno 2019, 15:27

"Il primo consiglio comunale è stato caratterizzato da una vicenda atipica, ingiustificata ed allarmante". Lo scrivono i gruppi consiliari di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle del comune di Capannori.



"È di dominio pubblico oramai - prosegue la nota -, la disputa che ha avuto luogo ull'elezione del vicepresidente del consiglio dell'assise. Questo ruolo, per prassi istituzionale, è assegnato ad un esponente dell'opposizione. Di conseguenza ci sembrava ovvio e naturale, indicare un nostro rappresentante a seguito di un accordo trovato fra i nostri gruppi; Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e M5s. A questo punto sono iniziati i problemi. Mentre per il presidente del consiglio, carica di maggioranza, astenendoci, abbiamo subito la candidata imposta dai gruppi di centro-sinistra; la maggioranza ha preteso incomprensibilmente da noi una rosa di nomi. Non abbiamo avuto delucidazioni sul forte ostruzionismo che si è manifestato sul nome del consigliere Bruno Zappia, primo degli eletti nel primo partito (Lega) del centrodestra. Essendo quest'ultimo al

terzo mandato in consiglio ed in virtù del suo risultato elettorale, rimane per noi la figura migliore per ricoprire tale incarico. La sua esperienza politica inoltre sicuramente maggiore di quella del presidente".



"Bruno è per noi persona stimata e competente - scrivono ancora i gruppi di opposizione -. Saprà perfettamente calarsi nel ruolo di vice-presidente del consiglio, quando sarà chiamato a farlo, garantendo sobrietà ed equilibrio, dimostrando di saper distinguere la sua figura di fiero oppositore, con quella di rappresentante istituzionale alla guida dell'assemblea consiliare. Per questo non abbiamo dubbi e non abbiamo bisogno di fare rose di nomi. Zappia è stato scelto anche questa volta dai cittadini capannoresi e questo deve bastare a tutti, maggioranza compresa".