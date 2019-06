Zappia (Lega): “Alla chiesa di Lunata una discarica a cielo aperto"

Altri articoli in Piana

lunedì, 10 giugno 2019, 16:27

Movimento 5 Stelle: "Ecco le prebende del sindaco". Per i prossimi sette mesi le otto persone dello staff, assunte direttamente su indicazione del sindaco, costeranno ai cittadini 243.000 euro, che in un anno fanno 416.000 euro

lunedì, 10 giugno 2019, 15:36

Quasi 100mila euro di investimento per arredi, materiale didattico e giochi (per interno ed esterno) per le scuole altopascesi, dal nido comunale alle medie. A tanto ammonta il fondo che l'amministrazione D'Ambrosio ha messo a disposizione per l'acquisto di attrezzature, formative e ludiche, riservate agli studenti, piccoli o grandi, di...

lunedì, 10 giugno 2019, 14:54

Il gruppo di opposizione attacca sui controlli della municipale: "Ieri desertificato il mercato della domenica. Un fuggi fuggi da comiche"

lunedì, 10 giugno 2019, 14:46

Prosegue il sogno degli Allievi Elite impegnati con la Coppa Toscana. I ragazzi amaranto confermano la netta vittoria dell’esordio e battono per 5 a 0 anche l’Audace Galluzzo Oltrarno, ottenendo così l’accesso alla semifinale

lunedì, 10 giugno 2019, 13:30

Ancora un grande successo per l'atleta altopascese che lo scorso aprile si era laureato anche campione regionale

lunedì, 10 giugno 2019, 13:19

Argento in Coppa Italia per Gomathi Berti. Rebecca Doveri e Francesca Mastromei rappresenteranno la Toscana alle finali nazionali di Free Style