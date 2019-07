Piana



A Segromigno in Monte torna la grande musica con il concerto "Sussurro Gentile"

giovedì, 4 luglio 2019, 11:33

Eccezionale concerto della filarmonica "Giacomo Puccini" di Segromigno in Monte domenica 7 luglio alle ore 21.15 sul piazzale della Pieve di S. Lorenzo a Segromigno in Monte.

Il concerto intitolato 'Sussurro Gentile', promosso in collaborazione con il comune di Capannori, ha come filo conduttore il tema dell'amore e vedrà protagonista un cast di interpreti di eccezione. Sotto la sapiente guida artistica del maestro Carlo Bardi si esibiranno, accompagnati dal prestigioso complesso segromignese, il tenore Enrico Nenci ed il soprano Mirella Di Vita. I due interpreti – che già in passato hanno collaborato con la filarmonica – sono stati protagonisti di molte produzioni prestigiose. Bastano i nomi del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per Enrico Nenci e del Teatro Carlo Felice di Genova per Mirella Di Vita per valutare l'indubbia levatura artistica dei due cantanti. A loro saranno affidate alcune delle più celebri arie d'opera della tradizione italiana: Rossini, Puccini, Verdi non mancheranno all'appello. Accanto alla parte classica il maestro Carlo Bardi ha inserito anche una parte che definire 'leggera' è senz'altro riduttivo. Agli altri due interpreti, Sara Bergamini e Alessandro Vaniglio, saranno infatti affidati brani della tradizione popolare del '900: canzoni della tradizione dell'avanspettacolo e della rivista, canzoni napoletane e canzoni da musical.

Ingresso libero.