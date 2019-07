Piana : capannori



Accoltellato a Lammari, la figlia indagata per omicidio volontario

sabato, 13 luglio 2019, 12:49

di eliseo biancalana

Sono in corso indagini della procura della repubblica di Lucca, coordinate dal sostituto procuratore Salvatore Giannino, sull'accoltellamento avvenuto ieri sera (venerdì 12 luglio) in via del Chiasso a Lammari (Capannori), a seguito del quale ha perso la vita Roberto Franceschi, 70 anni.



Nella notte la figlia dell'uomo, Ilenia, 44 anni, è stata interrogata. La donna si trovava con il padre in cucina quando è avvenuto il tragico episodio. Tra i due c'è stata una discussione. Roberto Franceschi è stato ferito con un coltello da cucina al torace ed è morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori. È stata proprio la figlia ad allertare il 118.



Agli inquirenti la figlia avrebbe riferito che si sarebbe trattato di un episodio incidentale. Nessuna misura cautelare è stata presa nei suoi confronti e la donna sarebbe tornata oggi a casa della sorella. L'abitazione di Roberto Franceschi è al momento sotto sequestro.



La procura attende per lunedì gli esiti dell'autopsia che sarà condotta dal dottor Stefano Pierotti. Intanto la figlia è indagata per omicidio volontario.