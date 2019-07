Piana



Ad Artè la proiezione le documentario "Un cammino per tutti"

giovedì, 4 luglio 2019, 12:40

Sabato 6 luglio, alle ore 21, ad Artè sarà proiettato il documentario "Un cammino per tutti. Insieme si può" realizzato da Fabio Gigli. Il filmato racconta un 'viaggio' di quattro giorni sulla via Francigena da Capannori a San Gimignano compiuto da un gruppo di amici tra pellegrini e rappresentanti di varie associazioni locali per far vivere questa esperienza a due persone a bordo di due joelette, le carrozzelle inclusive che grazie a speciali accorgimenti, condotte da volontari esperti, permettono a chi ha disabilità o difficoltà motorie di percorrere sentieri e strade sterrate. Il documentario è realizzato con il patrocinio del Comune di Capannori in collaborazione con l'associazione Aeliante, l' associazione Per San Pietro, l'associazione Sintomi in cammino e Seimiglia nord proiezioni video.