Adolescente in bici investito: si alza il Pegaso

mercoledì, 17 luglio 2019, 20:07

Grave incidente intorno alle 17.50 in via Asciutti (angolo Via Rocchetti) a Porcari. Un adolescente in bici, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un’auto. Sul posto è intervenuta l'ambulanza medicalizzata del Turchetto e il giocane è apparso subito grave per un poli trauma (in particolare trauma cranico) ed è stato subito allertato Pegaso 3, che ha portato il ragazzo in codice rosso a Cisanello. Notizia in aggiornamento