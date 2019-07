Piana



Al via il '1° Memorial Franceschini Oriano'

lunedì, 8 luglio 2019, 13:14

Domenica 14 luglio con partenza e arrivo da Massa Macinaia si svolgerà il '1° Memorial Franceschini Oriano', corsa ciclistica Esordienti I e II serie. La manifestazione sportiva promossa dal Comune di Capannori e dall'U.C Lucchese 1948 presieduta da Ernesto Bianchi, in collaborazione con la Misericordia di Massa Macinaia e S.Giusto di cui è Governatore Concetto De Luca, è nata per ricordare un cittadino che ha svolto un ruolo particolarmente importante nella comunità capannorese nell'ambito del volontariato. Oriano Franceschini, prematuramente scomparso lo scorso anno, è stato molto attivo nel mondo dell'associazionismo ricoprendo, tra l'altro, per diversi anni la carica di Governatore della Misericordia di Massa Macinaia e S.Giusto.

La manifestazione è stata presentata questa mattina (lunedì) nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale di piazza Aldo Moro dal vicesindaco Matteo Francesconi. Presente anche Francesco Franceschini , fratello di Oriano Franceschini.

La partenza della gara, che vedrà circa 200 partecipanti, è in programma alle ore 9.30 dall'antica norcineria Giometti di Massa Macinaia, dove alle 12.30 è previsto anche l'arrivo. L'itinerario è di 7 chilometri e toccherà Ponte Maggiore, San Leonardo in Treponzio, via di Sottomonte, via della Chiesa, via dei Sodini, via dello Spada e via di Sottomonte per poi tornare al punto della partenza. Gli esordienti del primo anno (13 anni) dovranno compiere 5 giri del circuito per un totale di 35 chilometri, mentre gli esordienti del secondo anno (14 anni) dovranno compiere 6 giri per un totale di 42 chilometri.

"Siamo davvero onorati di ospitare sulle nostre strade una manifestazione sportiva dedicata alle giovani promesse del ciclismo, uno sport che ha una forte tradizione ed un grande seguito sul nostro territorio con squadre e campioni che si sono distinti a livello internazionale e un diffuso movimento amatoriale - afferma il vicesindacoMatteo Francesconi-. Questa gara è nata per ricordare il nostro concittadino Oriano Franceschini appassionato e grande conoscitore di questo sport, che ha svolto un ruolo molto importante nel mondo del volontariato e dell'associazionismo locale avendo ricoperto la carica di Governatore della Confraternita di Misericordia di Massa Macinaia San Giusto per molti anni e avendo fatto parte anche del coordinamento regionale delle Misericordie. Un omaggio ed un ringraziamento ad un vero testimone dei valori di solidarietà e partecipazione che contraddistinguono la nostra comunità".

Francesco Franceschini ha ringraziato l'amministrazione comunale, l'U.C.Lucchese 1948 e la Misericordia di Massa Macinaia e S.Giusto per aver prontamente accolto con entusiasmo la sua proposta di organizzare una gara ciclistica in memoria del fratello, il modo migliore per dare continuità alla sua passione per il ciclismo e per ricordare il suo impegno nel campo del volontariato e dell'associazionismo.

Oriano Franceschini, originario di Massa Macinaia, era iscritto alla Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto dal 1987 e ha ricoperto la carica di Governatore della stessa Confraternita per oltre tre mandati. E' stato anche coordinatore zonale del raggruppamento lucchese delle Misericordie e ha inoltre ricoperto incarichi all'interno della Federazione Toscana delle Misericordie.

Le iscrizioni al Memorial sono aperte fino alle ore 20 del 12 luglio. Per informazioni e iscrizioni U.C. Lucchese 1948 tel.347 0759302, 0583 48078; uclucchese1948 @gmail.com.