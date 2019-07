Piana



Al via la rassegna cinematografica estiva "La Bella Estate" ad Artemisia

lunedì, 1 luglio 2019, 13:31

di giulia del chiaro

Un’estate a suon di cinema per grandi e piccoli, quella della rassegna cinematografica “La bella estate” che, gestita dal Cineforum Ezechiele, tornerà ad Artemisia, dal 13 luglio al 17 agosto, per offrire un programma ricco e capace di spaziare tra più generi accontentando i diversi gusti cinematografici.

Formula rinnovata per la rassegna, ormai tradizione del calendario estivo capannorese, che per l’edizione 2019, come ha spiegato l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti, prevede un calendario molto più fitto degli scorsi anni: “a partire da questa edizione – ha spiegato – saranno sei le proiezioni settimanali che, dal lunedì al sabato, permetteranno di offrire alla cittadinanza un’opportunità culturale e di intrattenimento di qualità.”

Un ricco cartellone, con le pellicole di maggiore successo dell’ultima stagione cinematografica italiana, europea ed americana, che dedicherà ogni serata ad uno specifico tipo di cinema: il cinema europeo di lunedì, quello d'autore il martedì, il mercoledì ed il venerdì sarà, invece, il turno del cinema per famiglie, il giovedì di quello italiano ed il sabato del cinema americano.

Un programma fitto che cerca, dunque, di bilanciare cinema di intrattenimento di alto livello, sia per famiglie che per adulti, e cinema di qualità con tutti i migliori film degli ultimi mesi come spiegato dal presidente di Ezechiele Maximiliano Dotto: “Da Toy Story 4 e Avengers ai nuovi film di grandi registi come Bellocchio, Almodovar, Eastwood, Ocelot e Dolan, siamo certi che ogni serata saprà soddisfare i molteplici gusti dell'affezionato pubblico di Capannori ed inoltre – ha proseguito – vista la ricorrenza dei 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna, che cade proprio il 20 luglio, abbiamo deciso di inserire nella programmazione due film – il 20 ed il 23 luglio - dedicati alla Luna”.

Di seguito il calendario del mese di luglio: si comincia sabato 13 con “Green Book” di Peter Farrelly (Usa, 2018 – 130'); lunedì 15 andrà in scena “Le invisibili di Louis-Julien Petit” (Francia, 2019 – 102'); martedì 16 sarà proiettato “Tutti pazzi a Tel Aviv” di Sameh Zoabi (Lussemburgo, Belgio, Israele, Francia, 2018 – 100’); mercoledì 17 una pellicola per tutta la famiglia con “Pokemon:Detective Pikachu” di Rob Letterman (Usa, 2019 – 104'); giovedì 18 sarà proiettato “A un metro da te” di Justin Baldoni (Usa, 2019 - 116'); Venerdì 19 remake live-action di quest’anno “Aladdin” di Guy Ritchie (Usa, 2019 - 128') con Will Smith; sabato 20 si celebra l’anniversario del primo sbarco sulla luna con “First Man- Il Primo Uomo” di Damien Chazelle (Usa, 2018 – 138'); lunedì 22 sarà proiettato “Maria Regina di Scozia” di Josie Rourke (GB, 125' ); martedì 23 un secondo appuntamento con i 50 anni della luna con “Moon” di Duncan Jones (GB, 2009 - 97'); mercoledì 24 risate assicurate con Fabio del Luigi in “10 giorni senza mamma” di Alessandro Genovesi (Italia, 2019 - 112'); giovedì 25 “Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani” (Italia, 2019 – 100'); venerdì 26 un’imperdibile Dumbo di Tim Burton (Usa, 2019 - 130'); sabato 27 “I Fratelli Sisters” di Jacques Audiard (Usa/Francia, 2018 - 122'); lunedì 29 “Dilili a Parigi” di Michel Ocelot (Francia, 2018 – 95'); martedì 30 è la volta di “Cafarnao - Caos e miracoli” di Nadine Labaki (Libano/Francia, 2018 - 123'); mercoledì 31 il programma di luglio si chiuderà con “Book Club-Tutto può succedere” di Bill Holderman (Usa, 2018 - 104').

14 proiezioni previste anche per il mese di agosto: si comincia, giovedì 1, col cinema italiano con“Il traditore” di Marco Bellocchio (Italia, 2019 - 148'); venerdì 2 “Pets 2-Vita da animali” di Chris Renaud (Usa, 2019 – 92'); sabato 3 “Il professore e il pazzo” di P.B. Shemran (Irlanda, 2019 - 124' ); lunedì 5 “Bangla” di Phaim Bhuiyan (Italia, 2019 - 84' con Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan); martedì 6 agosto ancora una serata italiana con “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi (Italia, 2019 – 105'); mercoledì 7 per gli amanti dell’universo Mrvel “Captain Marvel” di Anna Boden e Ryan Fleck (Usa, 2019 - 124'; giovedì 8 sarà la volta della commedia –gangster “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno (Italia, 2019 - 102'); venerdì 9 il ritorno di “Toy Story 4” di Josh Cooley (Usa, 2019 – 99'); sabato 10 “Il Corriere-The Mule” di Clint Eastwood (Usa, 2019 - 116'; lunedì 12 “Dolor Y Gloria” di Pedro Almodovar (Spagna, 2019 - 113'); martedì 13 “La mia vita con John F.Donovan” di Xavier Dolan (Canada, 2018 - 123'); mercoledì 14 sarà proiettato il campione di incassi “Avengers Endgame” di Anthony Russo e Joe Russo (Usa, 2019 – 182'); venerdì 16 il commuevente “Mia e il leone bianco” di Gilles de Maistre (Francia, 2018 - 98'); sabato 17 il cinema estivo chiuderà con un inaspettato Johnny Depp in “Arrivederci professore” di Wayne Roberts (Usa, 2018 - 90').

Tutte le proiezioni cominceranno alle 21.15 in corte Mattaccio al Polo culturale di Artemisia. Il costo dei biglietti è di 6 euro per l’intero, 5 euro per il ridotto (soci Cineforum Ezechiele e over 65) e 3 euro per i bambini fino a 10 anni. Il programma completo della rassegna è consultabile sul sito www.comune.capannori.lu.it. Per informazioni è possibile chiamare il numero 347 7377003.