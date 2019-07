Piana : capannori



Al via venerdì la seconda edizione della rassegna di musica e spettacolo 'L'altro scrigno di Pandora'

lunedì, 15 luglio 2019, 15:14

Il parco pubblico di Pandora a Segromigno in Monte da venerdì 19 luglio ospiterà la seconda edizione della rassegna 'L'altro scrigno di Pandora' dedicata alla musica e allo spettacolo. La rassegna promossa dal Comune in collaborazione con la Filarmonica 'G.Puccini' di Segromigno in Monte, il centro commerciale naturale 'Indiana e dintorni' e l'associazione PerSanPietro si articola su cinque date più una: sono previste infatti 5 serate a Pandora ed una serata – inserita nel cartellone – ma che si svolgerà a San Pietro a Marcigliano. Il primo appuntamento si terrà venerdì 19 luglio con la 'Compagnia de' Sonati' che metterà in scena la commedia "Fa' ammodo alla testa, l'Italia s'è desta".

Sabato 20 luglio la filarmonica 'Giacomo Puccini' di Segromigno in Monte, assieme al coro di San Pietro a Marcigliano, proporrà un concerto sulla piazza della chiesa di San Pietro a Marcigliano intitolato 'Il tempo e le canzoni', un viaggio nel passato con la musica ed i canti della tradizione locale. La rassegna proseguirà lunedì 22 luglio con la filarmonica 'Giacomo Puccini' di Colle di Compito che proporrà 'Quando la banda passò', un concerto ed un'esibizione del suo eccezionale gruppo di Majorettes.

Martedì 23 luglio andrà in scena la commedia 'Ma stasera non ci doveva essere...? di e con Nicola Cosentino, Emanuele Giorgi e Francesco Nutini, uno spettacolo che proporrà alcuni degli sketch più divertenti del teatro italiano: Walter Chiari, Aldo Fabrizi, Aldo Giovanni e Giacomo ed altri mostri sacri della comicità italiana.

Mercoledì 24 luglio, il complesso 'Saxofonia: Big Band Jazz' della civica scuola di musica di Capannori, composto da 15 elementi, proporrà un programma di celebri canzoni e standard Jazz.

'L'Altro Scrigno di Pandora' si concluderà giovedì 25 luglio con uno spettacolo di magia "Il vaso magico' proposto dal duo di maghi 'Al Quadro', che proporrà un numero diviso in due parti, la prima per i grandi e la seconda per i bambini. Tutte le serate sono ad ingresso libero e l'inizio è alle 21.15.