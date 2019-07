Piana



Ancora un traguardo per Fratelli d'Italia di Capannori

venerdì, 19 luglio 2019, 07:53

Matteo Petrini, consigliere comunale FDI e Paolo Ricci, coordinatore comunale FDI: "Fratelli d'Italia ottiene un altro grande risultato, assicurandosi un posto in sei commissioni consiliari su nove disponibili e raggiungendo gli obiettivi che, durante i direttivi comunali convocati, ci eravamo prefissati".

"Le commissioni consiliari - è scritto in una nota - sono un organo fondamentale per il corretto funzionamento della macchina amministrativa comunale, in quanto in grado di promuovere incontri informativi e d'approfondimento sia con l'amministrazione comunale sia, soprattutto, con soggetti esterni coinvolti nelle tematiche affrontate Le commissioni in cui faremo sentire la nostra voce, e in cui avremo diritto di voto, riguardano molti temi a noi cari quali lo sport e la cultura, l'urbanistica ed i lavori pubblici, il sociale e la disabilità, le politiche giovanili e la scuola. Tutti temi su cui, da anni, ci battiamo e che abbiamo trattato con forza anche durante la campagna elettorale. Da oggi, avremo la possibilità di trattarli con maggiore forza e di portare in Comune le istanze di tutti i capannoresi e di tutte le associazioni del territorio. All'interno di queste commissioni porteremo le nostre proposte e vaglieremo l'operato della maggioranza, rappresentando al meglio i 1072 capannoresi (e non solo) che ci hanno dato fiducia durante le ultime elezioni. Grazie alla competenza ed alla preparazione di tutto il direttivo, oltre al fondamentale appoggio e sostegno dell'onorevole Riccardo Zucconi, sarà possibile svolgere un ottimo lavoro in tutte e sei le commissioni in cui saremo presenti, portando sempre avanti le istanze dei capannoresi".