Piana



Auto contro scooter, grave giovane

martedì, 2 luglio 2019, 12:36

Drammatico incidente stamattina in via del Barsocchini, vicino a via di Tiglio, a Pieve San Paolo, all'altezza dell'edicola. Per cause in corso di accertamento uno scooter con in sella un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 22, viaggiante in direzione Capannori, è stato centrato da una Mini Bmw guidata da una donna. Sembra che la vettura si immettesse sulla via di Tiglio da una strada laterale. L'impatto è stato inevitabile.

La chiamata, alla centrale del 118, è arrivata alle 11.32. Sul posto la Misericordia di Massa Macinaia, un'ambulanza della Croce Verde di Lucca e l'automedica di Lucca. Il ragazzo, cosciente, ma con ferite più gravi, è stato trasferito in codice rosso a Pisa con l'elicottero Pegaso 3 decollato dal Cinquale. La giovane, invece, con varie escoriazioni, è stata portata invece in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca.

Gabriele Muratori