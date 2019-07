Piana



Bendinelli (Lega): "Manutenzione sentieri e info point aperto a Villa Basilica. Occorre intervenire"

domenica, 28 luglio 2019, 10:47

"Come si può percorrere i sentieri , specie quelli già tracciati e segnalati quando non viene fatta la pulizia costante con il taglio dell'erba e la cura? - E' quanto afferma Stefano Bendinelli del gruppo Lega di Villa Basilica coordinato da Andrea Recaldin commissario provinciale e Marcella Maniglia attuale segretaria provinciale per Lucca e piana -. Occorre che l'amministrazione comunale effettui una programmazione annuale per la manutenzione e pulizia dei sentieri a Villa Basilica. Non è possibile che in questo periodo estivo alcuni sentieri tracciati sono impraticabili a causa di una cattiva programmazione della pulizia come in questo caso , il tratto di sentiero che dalla strada delle Pizzorne porta alla Rocca e Villa Basilica .

La pulizia attraverso lo sfalcio della vegetazione è importante per mantenere i sentieri puliti, praticabili da tutti, in particolare perché vengono percorsi da escursionisti e appassionati di MTB e sono necessari in caso di incendi boschivi. E' auspicabile il coinvolgimento delle associazioni del territorio e non solo, attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro e l'effettuazione di alcune giornate che coinvolgono in prima persona associazioni e cittadini volontari per la pulizia di tali percorsi sentieristici - prosegue Bendinelli - .

Sono stati spesi soldi per realizzare l'info point a Botticino, una struttura permanente destinata alla promozione turistica del territorio dove l'escursionista può avere informazioni sui sentieri, cartine dei sentieri, aiuto di un' esperto, ma la suddetta struttura, da quando è stata realizzata è praticamente rimasta sempre chiusa. A chi serve una struttura se rimane sempre chiusa al servizio nel nulla? Si chiede che l'amministrazione comunale si attivi per il funzionamento del servizio di Info point almeno in determinati periodi dell'anno , come ad esempio nei weekend da maggio a settembre, con la collaborazione delle associazioni del luogo, affinché venga dato un servizio tanto promesso e mai attuato" conclude Bendinelli.