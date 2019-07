Piana : capannori



Cada die Teatro presenta “Pósidos”

sabato, 20 luglio 2019, 08:45

Prosa per festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto". Domenica 21 luglio alle 21,30 nel cortile della Chiesa di Guamo, Capannori, va in scena Cada die Teatro che presenta "Pósidos". Di e con Pierpaolo Piludu. Regia di Giancarlo Biffi.

Pósidos, "tesori", è frutto di una ricerca sulle modalità del raccontare degli anziani narratori e narratrici di Scano Montiferro, un paese della Sardegna centro occidentale. Le storie di Pósidos parlano di santi, di banditi, ci portano indietro in un tempo, neanche troppo lontano, quando era ancora frequente che i morti, sas animas, comparissero ai vivi, quando il Montiferru era un'unica grande foresta, prima che arrivassero le squadre di tagliaboschi mandate da Cavour. Piludu accompagna gli spettatori nel mondo magico di quei contos antigos che sino a qualche decennio fa venivano raccontati ovunque in Sardegna. Cada Die Teatro di Cagliari è una delle più importanti compagnie storiche sarde ospite per la prima volta ad Utopia del Buongusto.

Alle 20,00 cena presso la trattoria La Bettola. Informazioni e prenotazioni al 3280625881-3203667354. Programma completosu www.guasconeteatro.it. Da non perdere una visita a Villa reale di Marlia e Villa Torrigiani a Camigliano con i loro immensi parchi.

Istruzioni per un buon uso di Utopia - Le cene iniziano alle 20,00. Gli spettacoli alle 21,30. Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell'organizzazione. Cena (facoltativa) ore 20,00 – Euro 12,00 –Escluso eventi speciali.Inizio spettacoli ore 21,30 ad euro 8,00 escluso eventi speciali. Cena dello Chef (novità dal 2018). Si tratta di cene speciali firmate da uno chef, più ricercate e spesso a tema euro 20,00.

Se non ci trovi al telefono fatti social! Scrivici su messenger a Guascone Teatro, scrivici una mail (entro le ore 12:00 dell'evento scelto) scrivici su whatsapp, fermaci per strada, fai segnali di fumo, insomma se vuoi ci trovi. E' possibile prenotare anche per SMS indicando cognome, numero dei prenotati, spettacolo e data dell'evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo quando confermata dagli organizzatori con sms di risposta da mostrare poi alla biglietteria.

Ormai immancabile, con l'estate ritorna il festival Utopia del Buongusto che quest'anno compie ventidue anni e promette anche per il 2019 un pieno di serate a base di cene e Teatro. Ventiduesimo atto di scorribande del primo esperimento internazionale di vita godereccia. Per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Il motto è sempre lo stesso: "Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio".