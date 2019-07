Piana : lammari



Cade dalla bicicletta e finisce all'ospedale

mercoledì, 24 luglio 2019, 09:00

di eliseo biancalana

Brutto incidente nella serata di ieri sul viale Europa a Lammari, dove un 29enne extracomunitario è caduto dalla bicicletta e ha riportato un trauma cranico. Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale San Luca, dove ha rimediato 30 giorni di prognosi.



L'incidente è avvenuto nelle vicinanze del McDonald's. La centrale 118 è stata allertata alle 22.08. Sul posto sono state inviate l'automedica di Lucca e un'ambulanza della Misericordia di Santa Gemma.



Sembra che il ferito sia stato trovato in stato confusionale dai sanitari che hanno allertato il 112. Sono intervenute le forze dell'ordine. Non è chiaro il motivo per cui è avvenuta la caduta.