Cambi nella Lega: si dimette Maniglia, Bartolomei capogruppo

venerdì, 19 luglio 2019, 00:32

Marcella Maniglia si è dimessa da segretaria comunale della Lega a Capannori, dove il partito di Matteo Salvini ha fatto per la sua prima volta il suo ingresso in consiglio comunale.

L'ex segretaria così spiega a La Gazzetta di Lucca le ragioni delle sue dimissioni: "Sono stata per tre anni responsabile dell'organizzativo, i primi 'politici' li ho portati io a Lucca: Salvini, Maroni, Centinaio, Fedriga, Stucchi, Giorgetti, Vescovi, ecc... Poi ho fatto per due anni il commissario e poi sono stata eletta e da tre anni sono il segretario di sezione. Sono stata il punto di riferimento della Lega in tutti questi anni ma ora è arrivato il momento di crescere perché la Lega è cambiata e anche io. Fare politica per passione e non per lavoro, ti dà la possibilità di poter scegliere e io in questo momento ho voglia di fare altre esperienze, resto disponibile per il bene del partito ma c'è bisogno di un cambiamento e io per prima lo interpreto. Non mi sono dimessa perché a Capannori si è perso (come spesso mi viene chiesto), perché la Lega ha vinto, partendo dallo 0,5 e arrivando al 22 per cento, confermando tra l'altro il voto delle politiche di un anno fa e mettendo sei consiglieri lì dove prima era impensabile anche fare una lista. Stessa cosa a Pescaglia, dove ho dato una mano ai 'fratelli' di mille battaglie e ora festeggio quattro consiglieri o a Villa Basilica dove ce l'hanno messa davvero tutta e in tre ce l'hanno fatta. Mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto in questi anni, anche perché sono partita davvero dal nulla. Per concludere, credo che la politica sia in continua evoluzione e nessuno dovrebbe adagiarsi più di tanto".

Intanto mercoledì 17 luglio si è ufficialmente costituito il gruppo consiliare della Lega nel consiglio comunale di Capannori. Il capogruppo è Salvatore Bartolomei, l'ex candidato sindaco del centrodestra che ha aderito al partito dopo le elezioni.

