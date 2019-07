Piana



Cartiera Pieretti, Uilcom chiede tavolo istituzionale

giovedì, 25 luglio 2019, 19:52

Il sindacato Uilcom interviene sulla situazione della Cartiera Pieretti chiedendo che sia convocato un tavolo istituzionale.



"La Cartiera Pieretti che occupa circa 40 dipendenti nella zona di Marlia ha presentato in data 22 la richiesta di concordato in bianco, forse anche per evitare una procedura fallimentare - scrive il sindacato -. Questa situazione si aggiunge ad altre situazioni di difficoltà che negli ultimi anni hanno caratterizzato il settore, segno che l'eldorado della carta (sopratutto tissue) è ormai un ricordo, è il nostro timore è che siano i lavoratori a pagare questa fase. Alla Cartiera Pieretti sono mesi che ci sono difficoltà dei pagamenti ed avevamo già segnalato la cosa, ma complice anche il sindacato presente si è preferito tenere sotto traccia la cosa. Adesso la fase si complica, come Uilcom abbiamo già attivato il nostro ufficio legale e stiamo già seguendo alcuni ex dipendenti (diverse le dimissioni nelle ultime settimane), oltre ad aver contatti con alcuni lavoratori. Siamo molto preoccupati, e non vorremmo che l'operazione avesse solo finalità dilatorie, occorre un progetto industriale serio ed una imprenditorialità diversa che investa sul sito. Come Uilcom intendiamo chiedere un tavolo istituzionale in provincia per capire meglio cosa sta per succedere".