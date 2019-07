Caruso (Lega): “Approvati gli equilibri di bilancio, ma occorre ridurre la pressione tributaria”

Altri articoli in Piana

mercoledì, 31 luglio 2019, 15:28

Il gruppo Fratelli d'Italia di Capannori interviene per chiedere certezze per la Nottolini Volley a pochi giorni dell'inizio della stagione

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:39

Intervento di riqualificazione per la rotonda situata all'incrocio tra via delle Sane Vecchie, via delle Ville e via Nuova a Segromigno in Monte. Sia la rotatoria che i quattro spartitraffico sono stati dipinti di verde e quindi resi più visibili e decorosi.

mercoledì, 31 luglio 2019, 10:36

Nella 9^ “Ultramaratona del Gran Sasso d'Italia” che si disputa su un percorso ad anello di 50 km completamente asfaltato con partenza e arrivo a Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), una strepitosa Claudia Marietta domina cogliendo il successo in una giornata in cui il meteo non ha certo aiutato i...

mercoledì, 31 luglio 2019, 10:33

Come accade ormai da diversi anni, la Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro organizza anche per il 2019 il "Concertod'Estate" che quest’anno ha per sotto-titolo 125 anni di musica

mercoledì, 31 luglio 2019, 09:36

"Le ultime uscite del sindaco Menesini sulla mobilità sostenibile ci hanno lasciato un po' 'interdetti', infatti in tutti questi anni il primo cittadino nei fatti ha portato avanti una politica incentrata sul consumo di suolo e sull'incentivo alla mobilità su gomma.

martedì, 30 luglio 2019, 12:27

Tanti cittadini hanno partecipato ieri sera (lunedì) all'inaugurazione dell'area giochi di Segromigno in Monte, in piazzale Lazzareschi, riqualificata dall'amministrazione comunale per renderla più bella e più sicura