Caruso (Lega): “Il consiglio sia convocato al più presto per la verifica di bilancio”

mercoledì, 10 luglio 2019, 12:05

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso interviene dopo che, passato ormai un mese dalla prima seduta, ancora non si sa nulla sulla convocazione del prossimo consiglio comunale di Capannori.

"Si ha l’impressione - afferma in una nota - che l’amministrazione Menesini voglia soffocare il confronto democratico tra maggioranza ed opposizione su temi urgenti quali la nomina del vicepresidente dell’assise, la composizione delle commissioni consiliari, il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del Sindaco.

A questi temi - prosegue il consigliere Caruso - occorre aggiungere la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2 del TUEL, da compiere entro il prossimo 31 luglio indispensabile per effettuare la ricognizione di tutte le entrate e di tutte le spese di competenza ed in conto residui al fine di evitare situazioni di squilibrio della gestione corrente ed in conto capitale con le opportune variazioni di bilancio necessarie anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e per l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Entro la data del 31 luglio, il consiglio comunale è anche tenuto a deliberare l’assestamento generale di bilancio ex art. 175, comma 8, del TUEL al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

E’ sbagliato pensare - osserva l’esponente leghista - che gli adempimenti in questione siano solo materia (noiosa) per tecnici in quanto una sana politica di bilancio è la condizione necessaria per una efficace azione politico- amministrativa.

Gli interventi come quelli da deliberare entro fine mese sono necessari per evitare irregolarità contabili quali l’esposizione di avanzi di amministrazione meramente formali inidonei a ricostituire i fondi vincolati, insufficienti stanziamenti del fondo crediti di dubbia e del fondo pluriennale vincolato, squilibri di cassa che fanno dubitare sulla effettività delle risorse necessarie per garantire equilibrio e stabilità finanziaria.

Per l’estrema importanza e la delicatezza delle questioni da affrontare - conclude Caruso - esorto il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco Menesini, a rompere gli indugi ed a convocare senza ulteriori esitazioni il prossimo consiglio comunale".