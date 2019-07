Caruso (Lega): "La riunione di palazzo Ducale sugli assi viari ha partorito il topolino"

Altri articoli in Piana

venerdì, 12 luglio 2019, 14:33

A grande richiesta torna anche quest'anno il contest fotografico della Coppa Ville Lucchesi, "Scatta e racconta la tua Coppa Ville Lucchesi". Un'iniziativa che Aci Lucca ha voluto organizzare per coinvolgere ancora di più i tanti appassionati che accorreranno da tutta la provincia e non solo per assistere alla corsa, in...

venerdì, 12 luglio 2019, 14:29

Prosegue a grandi ritmi la campagna di rafforzamenti del Tau Calcio Altopascio che la prossima stagione sarà impegnato nel campionato di Eccellenza a seguito della fusione con il Vorno

venerdì, 12 luglio 2019, 14:06

Nuovi passi avanti per dotare di una sede "Miniere urbane", progetto che mira alla nascita di un centro di ritiro delle apparechiature elettriche ed elettroniche al fine di ripararle, ricondizionarle per darle una seconda vita o riciclare le componenti non recuperabili, frutto di un partenariato fra alcune associazioni del territorio,...

venerdì, 12 luglio 2019, 11:57

E' Green Book di Peter Farrelly (Usa, 2018 – 130') con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, il film che domani (sabato 13 luglio), alle ore 21.15, aprirà la rassegna di cinema all'aperto 'La bella estate' in corte Mattaccio al polo culturale Artémisia di Tassignano promossa dal Comune e gestita dal Cineforum...

giovedì, 11 luglio 2019, 15:28

Costerà meno sposarsi o celebrare l'unione civile in villa per i futuri sposi attualmente o precedentemente residenti (almeno uno dei due sposi) o nati a Capannori. L'amministrazione Menesini ha infatti deciso di ridurre le tariffe dei matrimoni in villa per agevolare tutti coloro che hanno o hanno avuto un rapporto...

giovedì, 11 luglio 2019, 13:15

In attesa di festeggiare il decimo compleanno, l'edizione 2019 del Francigena International Arts Festival conferma il suo ruolo internazionale di occasione di studio della musica colta, facendo incontrare i migliori insegnanti del mondo e gli studenti più qualificati