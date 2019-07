Piana : capannori



Caruso (Lega): "Non ho mai assunto la titolarità della carica di vicepresidente"

mercoledì, 3 luglio 2019, 16:14

"Il comune di Capannori contesta la mia rinuncia alla carica di vicepresidente del consiglio comunale ma sbaglia". Lo scrive il consigliere comunale Domenico Caruso (Lega).

"Nel corso del primo consiglio comunale - afferma il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso - ho rinunciato alla carica di vicepresidente del consiglio comunale. Parlo di rinuncia e non di dimissioni dall'incarico poiché, non essendo stata votata l'immediata eseguibilità della votazione, l'elezione non ha prodotto alcun effetto giuridico ragion per cui non ho mai assunto la titolarità della carica. Per le suddette ragioni ritengo che sia corretto parlare di rinuncia ad assumere l'incarico e non di dimissioni dato che queste ultime postulano la formale assunzione di una carica elettiva già pienamente efficace.Il comune di Capannori ha contestato l'efficacia della rinuncia nel corso della seduta consiliare con una nota a me pervenuta ieri nella quale si sostiene la necessità della forma scritta acquisita al protocollo dell'ente ai fini della validità delle dimissioni dalla carica di vicepresidente del consiglio comunale ed alla quale sono stati allegati alcuni pareri del Ministero dell'interno che dovrebbero corroborare la tesi sostenuta dal comune di Capannori. Ad una attenta lettura, i pareri allegati non sono affatto attinenti alla fattispecie che mi riguarda in quanto riferiti a situazioni diverse nelle quali sussisteva il presupposto della titolarità della carica di presidente del consiglio comunale e di consigliere comunale".

"Le dimissioni ai sensi dell'art. 38 del TUEL - sostiene il consigliere Caruso - hanno natura di atto giuridico unilaterale non recettizio nell'ambito del quale la forma scritta non costituisce un requisito previsto ab sustantiam (necessario cioè per l' esistenza e la validità dell'atto) mentre la protocollazione assume il significato di limite oltre il quale il dimissionario non può più recedere dal suo intento. Nel caso che mi riguarda la rinuncia è stata comunicata al destinatario (il presidente del consiglio comunale) ed è da considerare pienamente efficace non essendo necessaria la protocollazione dell'atto scritto contenente le dimissioni non trattandosi di rinuncia al munus elettivo (la nomina a vicepresidente non ha prodotto alcun effetto giuridico come detto) né di consigliere comunale né di presidente del consiglio comunale ovvero casi per i quali è opportuno prevedere il limite della protocollazione per permettere la possibilità di ripensamento al titolare della carica che intende rassegnare le dimissioni. Pertanto, poiché non ho mai assunto la titolarità della carica di vicepresidente del consiglio comunale ribadisco la piena validità della rinuncia all'incarico così come manifestata nel corso del consiglio comunale dello scorso 15 giugno".

"Piuttosto - afferma ancora il consigliere Caruso - essendo passate quasi tre settimane dalla prima seduta è necessario che il presidente del consiglio comunale convochi al più presto il prossimo consiglio per discutere in merito alle dichiarazioni programmatiche del sindaco, per procedere alla nomina del vicepresidente dell'assise che a norma di regolamento sarebbe dovuta avvenire già nella prima seduta e per costituire le commissioni. Per quali motivi il sindaco Menesini cerca di procrastinare il necessario dibattito democratico?"