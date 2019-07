Piana : porcari



"Chiaro di Luna", da venerdì torna il festival porcarese con cinque spettacoli

lunedì, 1 luglio 2019, 14:35

di giulia del chiaro

Partiranno venerdì gli spettacoli del festival del teatro amatoriale, “Chiaro di Luna”, che da 20 anni costituisce un importante momento nel calendario dell’estate porcarese. Cinque gli eventi in programma che andranno in scena, ad ingresso libero ed anticipati da un’apericena, nelle serate del venerdì, dal 5 luglio al 2 agosto, dalle 21.15 all’auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” (via Roma 121).

Un’estate piena di iniziative per il territorio del comune come ha sottolineato, durante la conferenza stampa di presentazione, l’assessore alla cultura Roberta Menchetti: “L’estate a Porcari si annuncia piena di iniziative – ha detto – dato che, accanto al giugno Porcarese, si inseriscono altre manifestazioni come quella che presentiamo stamani. “Chiaro di Luna”, frutto della collaborazione tra l’assessorato alla cultura, FITA e la fondazione Cavanis, è una proposta culturale capace di dare spazio alle compagnie del paese”.

Il programma, presentato questa mattina dall’assessore alla Cultura Roberta Menchetti, da Donatella Gialdini in rappresentanza di F.I.T.A. e dal Parroco di Porcari, Don Americo Lenzi, vedrà spettacoli messi in scena sia da compagnie locali, come I Giovani Comici Rughesi, che compagnie del circuito F.I.T.A. “Per questa stagione – ha spiegato Donatella Gialdini della F.I.T.A. – abbiamo cercato di alleggerire il più possibile il programma con testi vivaci, e alla portata di tutti, puntando come sempre sulle compagnie porcaresi e non solo”.

Si comincia con la compagnia Experia che andrà in scena, questo venerdì, con una commedia in tre atti di Andrea Ade Visibelli dal titolo “Questa è la guerra” (regia di Tiziano Rovai). Il venerdì successivo, 12 luglio, sarà la volta della Compagnia Teatro dell’Accadente con “Le Serve” di Jean Genet (regia di Luca Brozzo). Il 19 luglio salirà sul palco la Compagnia Giovani Comici Rughesi con “Historiae Porcariensis” di Pietro Ramacciotti. “Camere con Crimini”, commedia brillante di San Bobrick e Ron Clark, sarà messa in scena, il 26 luglio, dalla Compagnia Teatro Amatoriale AttoriInsieme (Regia di Andrea Pinucci). A chiudere la rassegna, il 2 agosto, la Compagnia Del Centro con “Su e giù per le scale” di Giampiero della Nina (Regia di Dia Manfredini).

Dopo il successo ottenuto durante la scorsa edizione, anche quest’anno è stata confermata l’apericena, organizzata dall’Oratorio parrocchiale “Il Campanile”, che precederà ogni spettacolo a partire dalle ore 20 al costo di 5 euro. Per prendere parte all’apericena è necessario prenotare, fino alle ore 12 del venerdì antecedente, chiamando la biblioteca di Porcari al numero 0583211884. Un’iniziativa, quella dell’aperitivo pre spettacolo, che punta ad intercettare la grande voglia di aggregazione nell’area esterna del Cavanis. “L’oratorio – ha spiegato, infatti, l’assessore Menchetti – è un punto di scambio e di incontro che unisce tutte le fasce di età facendo della collaborazione con la Parrocchia un modo concreto di lavorare per il bene della nostra gente”.

“È il secondo anno che ci viene chiesto di partecipare – ha sottolineato Don Americo – e come gruppo parrocchiale siamo felici di poter replicare questa bella esperienza dell’apericena che la gente ha dimostrato di gradire come momento di aggregazione prima dello spettacolo. Il teatro amatoriale è un bene prezioso. Proprio per questo noi, come parrocchia, abbiamo la nostra compagnia, quella dei Giovani Comici Rughesi, e sono lieto di annunciare che a settembre inaugureremo il nuovo spazio polivalente alla Chiesa di Rughi dove, oltre alle attività parrocchiali, potremo svolgere spettacoli teatrali in una sala dotata di nuovi bagni, spogliatoi e poltroncine”.