Cimitero via Sbarra, lavori di recupero per i quattro servizi igienici

sabato, 6 luglio 2019, 10:41

Nell'appalto generale degli interventi di manutenzione degli immobili comunali c'è anche quello di recupero dei servizi igienici del cimitero di via Sbarra, che si trovano purtroppo in cattivo stato. Nello specifico, i lavori in corso in questi giorni riguardalo il rifacimento di tutti gli intonaci e la conseguente ritinteggiatura, la riparazione dei wc che presentano perdite, il ripristino delle mattonelle scheggiate e la sostituzione delle porte danneggiate. Una volta terminati i lavori strutturali si provvederà ad una pulita e rinfrescata a tutti i locali.

Sono quattro i bagni del cimitero, divisi in due zone. Il lavoro viene svolto due locali alla volta per consentire ai visitatori di avere sempre a disposizione i servizi, per un costo di circa 6 mila euro iva compresa nell'ambito dell'appalto dedicato alla manutenzione ordinaria di tutti gli immobili comunali.