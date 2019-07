Piana



Commemorata Luciana Baroni a 10 anni dalla scomparsa

martedì, 2 luglio 2019, 12:31

Momenti toccanti stamani (martedì) al cimitero di Marlia in via delle Selvette in occasione della commemorazione di Luciana Baroni, assessora alla cultura, alla scuola e alle pari opportunità dal 2004 al 2009 e insegnante, scomparsa 10 anni fa. Alla cerimonia erano presenti amministratori attuali e del passato, familiari, amici, insegnanti e conoscenti; persone, queste, che con Luciana avevano condiviso esperienze.

Hanno preso la parola il sindaco Luca Menesini, l'allora sindaco Giorgio Del Ghingaro, il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Lammari, Nicola Preziuso e la nipote. Tutti hanno ne hanno sottolineato i suoi aspetti morali, dall'impegno politico alla passione per l'insegnamento, dal sapersi sempre mettere a disposizione degli altri, al saper rassicurare e parlare al cuore.

Luciana Baroni scomparve prematuramente il 1° luglio 2009; di lì a poco giorni avrebbe compiuto 65 anni. Era stata professoressa di lettere in varie scuole medie ma è stata in quella di Lammari, dove ha insegnato per 30 anni, che aveva fatto più che mai apprezzare le sue doti umane e professionali Aveva anche ricoperto la carica di vice sotto la presidenza di Ilio Micheloni nel periodo in cui lui ricopriva il mandato di primo cittadino di Capannori. Forte anche il suo impegno politico, tanto che nel 2004 il neo eletto sindaco Giorgio Del Ghingaro l'aveva voluta in giunta, assegnandole le deleghe alla cultura, scuola e pari opportunità. Tante le iniziative e i progetti da lei ideati, a cominciare dal Settembre Pedegogico, un'occasione di confronto, riflessione e condivisione sui temi del mondo scolastico da cui è poi nato il "Patto per la scuola". Anche la nuova scuola dell'infanzia di Lunata è stata da lei fortemente voluta, tanto che porta il suo nome.