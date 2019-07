Confagricoltura Lucca: nasce un punto punto vendita "dal campo alla tavola"

Altri articoli in Piana

venerdì, 19 luglio 2019, 17:19

Domani tanti gli eventi previsti, tutti a ingresso gratuito, che dal tardo pomeriggio fino alla notte, coinvolgeranno il centro cittadino in una sorta di percorso a tappe da piazza Ricasoli fino a piazza Tripoli passando per piazza Ospitalieri, piazza Garibaldi, piazza della Magione e via Cavour

venerdì, 19 luglio 2019, 15:42

Lo riferiscono i gruppi consiliari di opposizione Insieme per Altopascio e Lega a margine della Conferenza dei capigruppo in cui si redige l’ordine dei lavori per la prossima seduta di consiglio comunale fissata per venerdì 26 luglio alle 18

venerdì, 19 luglio 2019, 13:12

Sono in pagamento le agevolazioni tariffarie 2018 messe a disposizione dall'amministrazione comunale per le utenze domestiche, di cui beneficeranno circa 300 famiglie del territorio in base all'Isee, al numero dei componenti, alla presenza di portatori di handicap, o formate da uno o più ultra sessantenni

venerdì, 19 luglio 2019, 13:05

Domenica 21 luglio, alle ore 21.30, nel Cortile della chiesa di Guamo nell'ambito del Festival 'Utopia del Buongusto' ideato da Andrea Kaemmerle andrà in scena lo spettacolo 'Pòsidos' presentato da Cada die Teatro, di e con Pierpaolo Piludu per la regia di Giancarlo Biffi

venerdì, 19 luglio 2019, 11:41

Il consigliere della Lega Domenico Caruso interviene per commentare la situazione di impasse nella nomina del vicepresidente del consiglio comunale

venerdì, 19 luglio 2019, 10:03

Sabato 20 luglio, a partire dalle ore 19, le strade del paese saranno invase da spettacoli, street food e attrazioni di vario genere