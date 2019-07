Consiglio, Spadaro (Lega) eletto vicepresidente ma si dimette

Altri articoli in Piana

mercoledì, 17 luglio 2019, 20:07

Grave incidente intorno alle 17.50 in via Asciutti (angolo Via Rocchetti) a Porcari. Un adolescente in bici, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un’auto

mercoledì, 17 luglio 2019, 15:26

Il consigliere comunale Lega Salvini Premier di Villa Basilica Gianluca Flosi interviene in merito al traffico pesante sulla SP35 a Villa Basilica

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:32

Tra conferme e nuovi arrivi, circa 70, si sono appena conclusi i tesseramenti delle squadre giovanili del Tau Calcio Altopascio - Centro formazione Inter per la stagione sportiva 2019-2020

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:06

È stato realizzato a Marlia in piazza del Mercato davanti allo sportello al cittadino zona nord grazie alla collaborazione fra l'amministrazione Menesini e l'associazione Jacopo ci sei. Proprio stamani (mercoledì) l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, la consigliera comunale Lia Miccichè e alcuni componenti dell'associazione hanno effettuato un sopralluogo

mercoledì, 17 luglio 2019, 12:56

E' stato pubblicato il bando per l'affidamento dei corsi sportivi comunali 2019-2020 rivolto ad associazioni, società, circoli, enti e club dilettantistici iscritti al settore sportivo del Forum delle associazioni del comune di Capannori, con l'eccezione delle discipline sportive che non vengono proposte da questi soggetti

mercoledì, 17 luglio 2019, 10:45

Con lo spirito di una politica fatta di costante presenza sul territorio ed attenzione alle necessità dei cittadini, Fratelli d'Italia Capannori tiene a portare alla luce una segnalazione ricevuta ieri, martedì 16 luglio