Dipartimento della prevenzione: incontri con i ragazzi delle scuole per illustrare le attività

mercoledì, 3 luglio 2019, 15:27

Si terrà domenica 7 luglio alle ore 21.15 sul piazzale della Pieve di S. Lorenzo a Segromigno in Monte un eccezionale concerto della filarmonica “Giacomo Puccini” di Segromigno in Monte. Ingresso libero

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:23

Un tamponamento tra un'auto e un autoarticolato è quanto avvenuto questa mattina verso le 11.30 sull' autostrada Firenze - mare. I due mezzi procedevano in direzione Firenze, e si sono scontrati dopo il casello di Capannori

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:09

L'inasprimento della sanzione è stato deciso anche per contrastare una pratica tristemente diffusa: non pagare il servizio di porta a porta nel proprio comune e liberarsi della spazzatura nel comune limitrofo

mercoledì, 3 luglio 2019, 13:21

I territori della Piana prenderanno decisioni comuni sulle politiche locali per il cibo. Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari e Villa Basilica gestiranno infatti in maniera associata questa funzione, che si caratterizzerà per la condivisione e la partecipazione della popolazione alle scelte. Capofila sarà Capannori

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:21

Durante i lavori attualmente in corso sull’autostrada A11 - all’altezza di Altopascio e dell’area di sosta Sibolla - si è verificata una rottura della rete gas metano in media pressione di Toscana Energia, dopo dei lavori di scavo, causando una conseguente fuga di gas. Notizia in aggiornamento

mercoledì, 3 luglio 2019, 10:33

L'iniziativa è promossa dalla Corale "G. Puccini" di Camigliano in collaborazione con il Comune di Capannori, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il Forum delle Associazioni di Capannori