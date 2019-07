Due nuove auto per la polizia municipale di Altopascio

Altri articoli in Piana

sabato, 27 luglio 2019, 17:48

“Una variazione di bilancio di questa portata ad Altopascio non si era mai vista". È questa in estrema sintesi la presa di posizione dei gruppi di maggioranza, Pd e ViviAmo Altopascio, dopo la seduta consiliare di ieri sera nel corso della quale è stata approvata la variazione di bilancio da...

sabato, 27 luglio 2019, 13:36

A parlare così sono i gruppi consiliari di opposizione Insieme per Altopascio e Lega all’indomani della seduta di consiglio comunale in cui avevano chiesto e ottenuto che la giunta riferisse in aula per chiarire i contorni della bufera giudiziaria che ha travolto il comune nel giugno scorso con una raffica...

sabato, 27 luglio 2019, 13:20

Questo è quanto pensa Giovanni Marchi, ex consigliere comunale di Capannori, in merito a quanto fatto dalla Regione Toscana, e dal PD Toscano in particolare, per approvare una proposta di legge che destina 4 milioni di euro ai migranti

sabato, 27 luglio 2019, 11:29

Consistente aumento delle gite didattiche sul territorio che passano da 5 a 50 l'anno per ciascun istituto comprensivo e dovranno essere realizzate con un pulmino appositamente predisposto per gli alunni con disabilità; obbligo di cinture di sicurezza a bordo; mezzi di trasporto più nuovi e quindi più sicuri.

sabato, 27 luglio 2019, 11:00

Ieri sera il sindaco Luca Menesini e l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo hanno sperimentato l'attraversamento pedonale luminoso verificando come adesso sia altamente visibile anche di notte

sabato, 27 luglio 2019, 08:58

Teatro comico novità a Capannori per il festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto". Domenica 28 luglio 2019 alle 21,30 al Centro Culturale Compitese a Sant'Andrea di Compito, Pilar Ternera e Guascone Teatro presentano "Angeli a terra". Di e con Alberto Salvi, Francesco Cortoni e Andrea Kaemmerle.