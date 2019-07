Piana



Due ragazze del Bf Porcari convocate in due diverse selezioni regionali per Jamboree e Trofeo Bardalone

martedì, 2 luglio 2019, 09:46

Passerelle importanti per due ragazze del Basket Femminile Porcari. Entrambe sono state convocate nella selezione Toscana in occasione di due manifestazioni di livello nazionale: si tratta di Camilla Tovani e Fatoumata Ndiaye, tutte e due figlie d’arte. La prima è infatti figlia di Enrico Tovani, che ha militato tra l’altro nella Pallacanestro Lucca e di Tiziana Collodi, che ha vestito la maglia del Bf Porcari. La seconda è invece figlia dell’ex giocatore di Nba Altopascio e Chiesina.



Camilla, classe 2007, è stata convocata, unica lucchese, nella squadra regionale che da venerdì a lunedì a Montecatini prenderà parte al Jamboree 2019, manifestazione cui partecipano decine e decine di atleti provenienti da tutte le regioni italiane.



Ndiaye, classe 2006, qualche giorno fa ha invece fatto parte della squadra toscana che ha disputato il secondo Torneo Bardalone per Dynamo Camp.



Una bella soddisfazione per le due atlete, che tra l’altro, insieme ad altre ragazze del Bf Porcari nate negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 (compreso qualche maschietto) stanno continuando ad allenarsi (e lo faranno ancora per tutto il mese di luglio) al campo all’aperto del Palasuore di Porcari, sotto la guida di Francesca Salvioni e Adele Fanucchi. Si lavora nonostante il caldo e il sole per migliorare in vista degli impegni della prossima stagione.